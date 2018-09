“Scoprire Sora con il Trekking Urbano”: Sabato 15 presentazione della nuova grande iniziativa del CAI

L’iniziativa ha preso a modello il progetto nazionale promosso lo scorso anno dal Comune di Siena che ha coinvolto 62 città in tutta Italia dove sono stati creati appositi percorsi urbani che accompagnano i visitatori a scoprire le bellezze dei propri borghi.

Soddisfazione da parte dell’ideatore del progetto il presidente del Cai Sora, Lucio Meglio, che spiega: «nasce a Sora un nuovo modo di promuovere il turismo “lento”. Il trekking urbano è un’attività che coniuga sport, arte, gusto e voglia di scoprire gli angoli più nascosti e curiosi della nostra città, attraverso un itinerario caratterizzato da vari dislivelli del suolo e da scalinate. Si tratta di una forma di turismo “vagabonding”, libera e ricca di sorprese, adatta a tutte le età, senza un particolare allenamento preventivo. Oltre ad essere un’attività che fa bene al fisico e alla mente, il trekking urbano fa bene anche alla città perché permette di farla conoscere a numerosi visitatori amanti delle passeggiate nei borghi storici».

L’iniziativa si inserisce all’interno del progetto più ampio intrapreso Cai lo scorso anno con l’inaugurazione del Sentiero delle grotte degli Ernici, un percorso escursionistico di 14 km che in un anno ha già portato nella nostra città numerosi escursionisti provenienti da tutta Italia e che segue la filosofia dello storico sodalizio che non organizza attività per i soli associati, ma progetti stabili rivolti all’intera città, grazie all’aiuto volontario di un gruppo di giovani soci che in quest’ultimi anni ha donato linfa vitale alla Sezione.

Il trekking urbano sarà inaugurato sabato alle ore 18.30 e seguirà questo percorso: partenza da piazza Mayer Ross, vicoli di Canceglie, san Silvestro, Madonna delle Grazie, via Pianello, Cattedrale, Corso Volsci e ritorno a piazza Mayer Ross. Lungo l’itinerario saranno apposti piccoli cartelli indicativi permanenti che consentiranno la sua fruizione durante tutto l’anno con la speranza di poter inserire il circuito all’interno della rete nazionale.

Vi aspettiamo numerosi: con curiosità, scarpe comode e passo spedito sarà possibile scoprire una delle città più affascinanti del Lazio Meridionale.

Info: www.caisora.it