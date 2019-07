Revocati gli arresti domiciliari all’imprenditore sorano Alessandro Casinelli: “È finalmente emersa la verità!”

“Quando è stata acquistata l’Azienda Sanitaria a Reggio Calabria non ero stato messo a conoscenza da parte degli azionisti dell’effettivo stato di crisi della struttura.

Personalmente non mi sono mai occupato della gestione aziendale, essendo impegnato nella conduzione di aziende di dimensioni nazionali, anche se è giusto sottolineare che, subito dopo l’acquisizione della Clinica da parte del Gruppo Sanitario di cui ho detenuto in passato alcune partecipazioni, il trend gestionale è risultato in attivo e le perdite aziendali erano state quasi del tutto abbattute.

Purtroppo in seguito ci sono state altre gestioni aziendali e sono stato proprio io ad attivare immediatamente la verifica giudiziaria, presentando più querele ed attivando il relativo procedimento penale in cui sono stato dichiarato anche parte offesa; è evidente che se avessi avuto anche il minimo timore su eventuali mie responsabilità, non mi sarei rivolto alla magistratura, sul cui operato nutro il massimo affidamento personale e morale”.

Alessandro Casinelli