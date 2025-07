Acqua pubblica, domenica incontro a Sora con i promotori del coordinamento

Domenica 27 luglio alle ore 18, in corso Volsci 111, si terrà un’iniziativa promossa da Rifondazione comunista, Sinistra Italiana e dal Coordinamento acqua pubblica Frosinone per discutere della proposta di legge sulla costituzione di un ATO unico regionale per la gestione del servizio idrico in Lazio.

Un confronto aperto sulla gestione dell’acqua

L’incontro vuole essere un momento di confronto e discussione aperta a tutti i cittadini su un tema cruciale: la gestione dell’acqua pubblica, considerata da più parti un diritto fondamentale da difendere e tutelare.

Ospiti e interventi politici e sindacali

Tra gli ospiti, la consigliera regionale Alessandra Zeppieri, Francesco Locantore per Le radici del sindacato CGIL Roma e Lazio, Mauro Capobianco di Acqua Pubblica Isola del Liri, Mario Antonellis del Coordinamento Acqua Pubblica Frosinone, e i segretari provinciali di PRC e SI, Luigi Pede e Ahmed Mohamed. Visto il rilievo politico e istituzionale dell’argomento, è stato invitato anche il presidente della Provincia, il dottor Luca Di Stefano. I relatori seduti durante un precedente incontro sul tema dell’acqua pubblica in provincia di Frosinone.