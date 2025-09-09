44" di lettura

ALVITO

Alvito: gli studenti dell’Agrario vincono il Premio “Erminio Sipari” con un manga sulla natura

Gli studenti dell’Istituto Tecnico Agrario di Alvito hanno vinto il Premio Erminio Sipari a Pescasseroli con un progetto dedicato alla natura in forma di manga.

Redazione Sora24
Redazione

Si è svolta a Pescasseroli la cerimonia di premiazione della terza edizione del Premio Erminio Sipari, promosso dalla Fondazione Erminio e Zel Sipari Onlus in memoria del fondatore del Parco Nazionale d’Abruzzo.

Il riconoscimento agli studenti di Alvito

Nella sezione “Giovani, ambiente e sviluppo sostenibile” il primo posto è stato assegnato all’elaborato “Erminio Sipari: il guardiano del Parco. Un Manga per la Natura”, realizzato da cinque studenti dell’Istituto Tecnico Agrario di Alvito.

Alla premiazione ha preso parte anche il sindaco di Alvito Luciana Martini, che ha espresso soddisfazione per il risultato ottenuto dagli studenti, sottolineando come il riconoscimento valorizzi non solo l’istituto scolastico ma l’intera comunità.

Le offerte del Gruppo Jolly Automobili
Scopri tutte le promozioni di questo mese.