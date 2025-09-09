Alvito: gli studenti dell’Agrario vincono il Premio “Erminio Sipari” con un manga sulla natura
Gli studenti dell’Istituto Tecnico Agrario di Alvito hanno vinto il Premio Erminio Sipari a Pescasseroli con un progetto dedicato alla natura in forma di manga.
Si è svolta a Pescasseroli la cerimonia di premiazione della terza edizione del Premio Erminio Sipari, promosso dalla Fondazione Erminio e Zel Sipari Onlus in memoria del fondatore del Parco Nazionale d’Abruzzo.
Il riconoscimento agli studenti di Alvito
Nella sezione “Giovani, ambiente e sviluppo sostenibile” il primo posto è stato assegnato all’elaborato “Erminio Sipari: il guardiano del Parco. Un Manga per la Natura”, realizzato da cinque studenti dell’Istituto Tecnico Agrario di Alvito.
Alla premiazione ha preso parte anche il sindaco di Alvito Luciana Martini, che ha espresso soddisfazione per il risultato ottenuto dagli studenti, sottolineando come il riconoscimento valorizzi non solo l’istituto scolastico ma l’intera comunità.
