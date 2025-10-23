Antiche tracce, Cicerone e la corruzione al centro dell’incontro con il prof. Scagliarini a Sora

Carnello cArte ad Arte – Premio Fibrenus

Nell’ambito del programma “Carnello cArte ad Arte – Premio Fibrenus”, sabato 25 ottobre 2025, alle ore 16.30, il Museo della Media Valle del Liri ospiterà l’incontro “Antiche tracce. Cicerone, un homo novus contro un governatore corrotto: le orazioni contro Verre”, a cura del prof. Cristiano Scagliarini.

L’iniziativa, inserita nel programma XXXIX Fibrenus di Officina della Cultura e sostenuta dal Comune di Sora, dal Ministero della Cultura e dal Centro per il Libro e la Lettura, rappresenta un momento di riflessione e approfondimento sul pensiero di Cicerone e sulla sua battaglia civile contro la corruzione.

Cicerone e l’eredità della parola pubblica

L’incontro proporrà un viaggio nel mondo romano attraverso le celebri Orazioni contro Verre, con cui Cicerone, rappresentante dell’“homo novus” della politica romana, si oppose al potere arbitrario e alla degenerazione morale del governatore Gaio Verre.

Il prof. Scagliarini condurrà il pubblico alla scoperta delle motivazioni etiche e politiche che spinsero Cicerone a fare della parola e della giustizia strumenti di impegno civile, restituendo attualità a temi di straordinaria modernità.

Il museo come spazio di dialogo tra arte e cultura

L’evento, promosso nel contesto di Sora Città che Legge, conferma il Museo della Media Valle del Liri come luogo di incontro e contaminazione tra arte, storia antica e letteratura, in un percorso che valorizza le radici culturali del territorio e il legame con il patrimonio classico.

L’appuntamento rientra nella cornice delle iniziative di Officina della Cultura, che attraverso il progetto Carnello cArte ad Arte prosegue nel suo intento di coniugare ricerca artistica e riflessione storica, rinnovando ogni anno il dialogo tra passato e presente.