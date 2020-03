Anticorpi monoclonali umani contro il Sars-CoV-2: l’alleanza Spallanzani-Toscana Life Sciences

«L’Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma e la Fondazione Toscana Life Sciences di Siena hanno avviato un innovativo progetto congiunto di ricerca, finalizzato allo sviluppo di anticorpi monoclonali umani in risposta all’infezione da Sars-CoV-2, che potranno essere utilizzati a scopo profilattico/terapeutico e come esca molecolare per la ricerca di antigeni per lo sviluppo di vaccini».

Lo riporta la Regione Lazio sulla pagina social “Salute Lazio”.