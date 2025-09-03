56" di lettura

Arce, gli atleti del circolo bocciofilo ai campionati italiani juniores

Tre giovani atleti del circolo bocciofilo di Arce parteciperanno ai Campionati Italiani Juniores di bocce in Molise, presentati ufficialmente in Comune.

Redazione Sora24
Redazione

Lunedì mattina, nella sala consiliare del Comune di Arce, il sindaco Luigi Germani ha accolto i giovani del Circolo Bocciofilo Comunale “Giuseppe Corsetti” convocati per i Campionati Italiani Juniores della Federazione Italiana Bocce – specialità raffa, che si terranno in Molise dal 5 al 7 settembre.

Dopo oltre vent’anni, il circolo torna a partecipare a una rassegna nazionale con i propri atleti. A rappresentare la città saranno Lorenzo Miele e Stefano Miele, impegnati nella coppia Juniores Under 18, e Roberto Gentile, che gareggerà nell’individuale Under 15.

Le parole del sindaco e del circolo

All’incontro era presente anche il presidente del circolo, Rocco Bottoni, che ha sottolineato la soddisfazione per il percorso dei ragazzi e per il ritorno di Arce in ambito nazionale.

«Per la nostra comunità è motivo di orgoglio vedere questi giovani portare i colori di Arce in un campionato nazionale – ha dichiarato il sindaco Luigi Germani –. A loro va il nostro incoraggiamento e il ringraziamento per l’impegno, la passione e l’esempio che offrono ai loro coetanei».

