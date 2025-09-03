Lunedì mattina, nella sala consiliare del Comune di Arce, il sindaco Luigi Germani ha accolto i giovani del Circolo Bocciofilo Comunale “Giuseppe Corsetti” convocati per i Campionati Italiani Juniores della Federazione Italiana Bocce – specialità raffa, che si terranno in Molise dal 5 al 7 settembre.

Dopo oltre vent’anni, il circolo torna a partecipare a una rassegna nazionale con i propri atleti. A rappresentare la città saranno Lorenzo Miele e Stefano Miele, impegnati nella coppia Juniores Under 18, e Roberto Gentile, che gareggerà nell’individuale Under 15.

Le parole del sindaco e del circolo

All’incontro era presente anche il presidente del circolo, Rocco Bottoni, che ha sottolineato la soddisfazione per il percorso dei ragazzi e per il ritorno di Arce in ambito nazionale.

«Per la nostra comunità è motivo di orgoglio vedere questi giovani portare i colori di Arce in un campionato nazionale – ha dichiarato il sindaco Luigi Germani –. A loro va il nostro incoraggiamento e il ringraziamento per l’impegno, la passione e l’esempio che offrono ai loro coetanei».