Argos Volley Sora: oggi l’andata dei playout contro la Lazio

Grande attesa al “Pallone Tensostatico Aldo Di Poce” di Sora per il match di Playout Gara 1 del Campionato Nazionale di Pallavolo Serie B, in programma per oggi, sabato 17 maggio 2025, alle ore 18:00.

La squadra di casa, Argos Volley Sora alias Globo Banca Popolare del Frusinate Sora, affronterà la storica formazione della S.S. Lazio Pallavolo 1951 in una sfida cruciale per la salvezza.

L’evento, a ingresso gratuito, si preannuncia carico di emozioni e promette spettacolo e passione per tutti gli amanti della pallavolo. La società invita tifosi e appassionati a sostenere i propri beniamini in questo importante appuntamento sportivo. Appuntamento quindi in via Sferracavallo alle 18 (si consiglia di arrivare un po’ prima per trovare posto).