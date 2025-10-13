Volley Serie B maschile, esordio con sconfitta per Sora

Inizia con una sconfitta il campionato della Globo Banca Popolare del Frusinate Sora, battuta 3-0 sul campo della Elisa Volley Pomigliano. I parziali (25-19, 25-22, 27-25) raccontano una gara combattuta, nella quale i ragazzi sorani hanno provato fino all’ultimo a rientrare in partita, cedendo però nei momenti decisivi dei set. La formazione sorana tornerà in campo sabato prossimo al PalaPanico contro la Virtus Roma, capolista del girone dopo il netto successo interno con Marino.
Risultati prima giornata
- Virtus Roma – Marino 3-0
- Bava Rioneterra – Fenice Roma 3-0
- Elisa Pomigliano – Globo Sora 3-0
- Roma 7 – Annalisa S. Marzano 3-2
- Deep Inclusion Vega – Lazio 3-1
- Rigenera Marigliano – Genzano 1-3
- Anguillara – Romeo Meta 1-3
Classifica dopo la 1ª giornata
- Virtus Roma 3
- Bava Rioneterra 3
- Elisa Pomigliano 3
- Deep Inclusion Vega 3
- Genzano 3
- Romeo Meta 3
- Roma 7 2
- Annalisa S. Marzano 1
- Anguillara 0
- Rigenera Marigliano 0
- Lazio 0
- Globo Sora 0
- Fenice Roma 0
- Marino 0
Prossimo turno – 18 ottobre
- Globo Bpf Sora – Virtus Roma
- Fenice Roma – Deep Inclusion Vega
- Marino – Anguillara
- Annalisa S. Marzano – Bava Rioneterra
- Romeo Meta – Roma 7
- Lazio – Rigenera Marigliano
- Genzano – Elisa Pomigliano