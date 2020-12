Arriva l’Ecobonus Auto cumulabile con gli incentivi del Gruppo Jolly Automobili: ora o mai più!

La Regione Lazio ha pubblicato il Bando ECOBONUS AUTO: 1 milione di euro di contributi a fondo perduto per l’acquisto di autovetture a basse emissioni, dedicato ai residenti nei Comuni della Ciociaria e del Cassinate! La misura è stata adottata per incentivare la sostituzione di autovetture inquinanti con veicoli a base emissioni.

In buona sostanza, i potenziali beneficiari residenti nelle zone sopra menzionate possono accedere al bonus rottamando presso il Gruppo Jolly Automobili un veicolo per il trasporto persone con alimentazione a benzina fino ad Euro 3 incluso o diesel fino ad Euro 5 incluso e acquistando un’autovettura di nuova immatricolazione di categoria M1, in grado di garantire zero o bassissime emissioni di inquinanti relativamente a gli ossidi di azoto, l’anidride carbonica (CO2) e il PM10.

Ciascuna persona fisica può presentare solo una domanda di contributo, per un massimo di 3.500 euro, e i contributi sono cumulabili con altri incentivi diversi dal nostro.

Il bando non ha scadenza e resterà aperto sino a esaurimento fondi.

Vi aspettiamo oggi stesso presso il Gruppo Jolly Automobili, per proporvi le tantissime iniziative cumulabili con l’Ecobonus Auto della Regione Lazio. Si tratta di un’occasione davvero irripetibile per ottenere un sostanzioso sconto sull’acquisto di una nuova vettura. Ora o mai più!

