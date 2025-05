Assemblea e conviviale Lions per festeggiare l’ingresso di Loreto Perrella

Si è tenuta ieri, presso il Casale della Regina di Arpino, l’assemblea conviviale del club Lions per celebrare l’ingresso ufficiale del nuovo socio, generale medico Loreto Perrella, stimato amico ed eccellente professionista. Il presidente del club ha guidato il rigoroso cerimoniale di accoglienza, coadiuvato dalla cerimoniera Franca Di Passio.

Tra gli ospiti d’onore, il presidente del club Valcomino Domenico D’Antona e il primo vicegovernatore distrettuale eletto del distretto 108 L (Lazio, Umbria, Sardegna), Luigi Capezzone, accompagnato dalla consorte Betty, ai quali è stato rivolto un sentito ringraziamento per la partecipazione.

Durante il suo intervento, il vicegovernatore ha espresso vivo apprezzamento per l’ingresso del nuovo socio e per il costante e proficuo impegno del club, ponendo particolare attenzione al progetto interclub “Scuola cani guida per non vedenti e allerta diabete” in corso ad Arpino. Ha inoltre ribadito la sua intenzione di sostenere il completamento dell’iniziativa attraverso il prestigioso incarico lionistico distrettuale, sottolineando l’importanza strategica a livello nazionale di una struttura di tale valore nel centro-sud Italia.

La giornata si è conclusa in un clima di grande amicizia con la degustazione delle prelibatezze preparate dallo chef Cristopher e dal suo staff, seguita da un brindisi e dalle calorose congratulazioni rivolte al nuovo socio Loreto Perrella, accolto con entusiasmo nella famiglia lionistica.