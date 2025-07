Atina Summer Festival, tre giorni tra musica, sport e sapori locali

Atina si prepara a vivere un’estate all’insegna dell’intrattenimento con la seconda edizione dell’Atina Summer Festival, in programma dal 27 al 29 luglio. Quest’anno, oltre alla musica e alla gastronomia, grande spazio sarà dedicato allo sport, con la prima Notte bianca dello sport.

Si parte con la musica

Il festival prenderà il via sabato 27 luglio alle 22 con la serata Generation 2000, dedicata alle iconiche hit dei primi anni Duemila. Un vero e proprio tuffo nel passato tra musica, balli e ricordi, per una serata che promette emozioni e divertimento.

La notte dello sport

Il clou dell’evento sarà domenica 28 luglio con la prima Notte bianca dello sport di Atina. Dalle 19, con il taglio del nastro, inizierà una serata ricca di dimostrazioni, stand e performance di numerose realtà sportive locali: basket, pallavolo, pilates, corsa, arti marziali, trekking a cavallo e molto altro.

Tra gli ospiti d’onore, spicca la presenza di Diego Crescenzi, campione italiano di Trials FCI 2025 e detentore del Guinness World Record conquistato nel 2024 su Canale 5. A rendere ancora più suggestiva l’atmosfera sarà la musica de I cantori in terra di lavoro, mentre alle 21 prenderà il via Corri sotto le stelle, una maratona di 10 km tra le vie cittadine. Non mancheranno spazi dedicati alla nutrizione sportiva e al benessere.

Gran finale a ritmo caraibico

Lunedì 29 luglio, il festival si concluderà con una serata dedicata alle danze caraibiche. I maestri provenienti da scuole di Lazio, Molise e Campania coinvolgeranno il pubblico in balli travolgenti, alternati a degustazioni e cocktail preparati dalle piccole realtà ristorative locali.