Basket Serie C Girone L: la Pallacanestro Sora di nuovo da sola al secondo posto

Nell’ultimo turno (27°) del Girone L della Serie C Lazio, la capolista Virtus Pomezia conferma la sua supremazia con una netta vittoria per 87-58 contro Fortitudo Anagni, mentre la Pallacanestro Sora torna seconda da sola grazie al successo per 88-80 sulla Supernova Fiumicino (Parziali: 21-15; 26-18; 23-25; 18-22). Di seguito il quadro completo dei risultati e la classifica aggiornata.

Risultati 21a giornata

Anzio Bk Club-Club Bk Frascati 82-58

San Nilo Grottaferrata-Virtus Valmontone 70-73

Scuola Bk Frosinone-NBT Latina 86-83

Virtus Pomezia-Fortitudo Anagni 87-58

Pall. Sora-Supernova Fiumicino 88-80

Virtus Bk Aprilia-Fortitudo Scauri 68-81

Basket Cassino-Frassati 51-59

Classifica Serie C Lazio – Girone L

Virtus Pomezia 38

Pall. Sora 30

Fortitudo Scauri 28

NBT Latina 28

Scuola Bk Frosinone 28

San Nilo Grottaferrata 26

Anzio Bk Club 26

Frassati 24

Supernova Fiumicino 20

Virtus Valmontone 16

Basket Cassino 8

Fortitudo Anagni 8

Club Bk Frascati 6

Virtus Bk Aprilia 4

La corsa per i playoff continua ad essere combattuta, con diverse squadre in lotta per un posto tra le migliori. In coda, Virtus Bk Aprilia è sempre più in difficoltà, mentre Club Bk Frascati e Fortitudo Anagni devono trovare punti preziosi per evitare la retrocessione.