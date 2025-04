Basket Serie C: in arrivo un elettrizzante Frosinone-Sora con in palio il secondo posto nel Girone

Nel penultimo turno della regular season, la Virtus Pomezia si conferma squadra dominante del girone battendo la Scuola Bk Frosinone per 98-74. Alle loro spalle, importante vittoria della Pallacanestro Sora che supera nettamente il San Nilo Grottaferrata (93-67), agganciando così la NBT Latina, vittoriosa a sua volta sul campo della Virtus Bk Aprilia (46-66). Successi anche per Basket Cassino su Virtus Valmontone (70-56), Club Bk Frascati su Fortitudo Anagni (91-69) e per la Supernova Fiumicino, che si impone in trasferta contro Fortitudo Scauri (84-95). Chiude il quadro la vittoria casalinga di Frassati contro Anzio Bk Club (88-72).

Risultati 25ª giornata – Serie C Lazio – Girone L

Virtus Pomezia – Scuola Bk Frosinone 98 – 74

Club Bk Frascati – Fortitudo Anagni 91 – 69

Pall. Sora – San Nilo Grottaferrata 93 – 67

Virtus Bk Aprilia – NBT Latina 46 – 66

Basket Cassino – Virtus Valmontone 70 – 56

Fortitudo Scauri – Supernova Fiumicino 84 – 95

Frassati – Anzio Bk Club 88 – 72

Prossimo turno – 26ª giornata (ultima della regular season)

Anzio Bk Club – Virtus Pomezia

NBT Latina – Club Bk Frascati

Scuola Bk Frosinone – Pallacanestro Sora

Virtus Valmontone – Virtus Bk Aprilia

San Nilo Grottaferrata – Basket Cassino

Supernova Fiumicino – Frassati

Fortitudo Anagni – Fortitudo Scauri

Classifica aggiornata – Serie C Lazio – Girone L