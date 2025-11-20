SORA – Il Comune di Sora ottiene un nuovo finanziamento destinato a rafforzare la bonifica ex Tomassi, ampliando gli interventi già avviati nei mesi scorsi nell’area di pertinenza comunale .

Avanzamento delle operazioni di bonifica

Il Sindaco Luca Di Stefano e l’assessore all’Urbanistica Marco Mollicone hanno comunicato lo stanziamento regionale di 190.000 euro, somma che va ad aggiungersi alle risorse inizialmente previste. Il contributo consentirà di integrare e completare le attività in corso, ritenute necessarie per garantire la sicurezza e la tutela dell’ambiente. Secondo l’Amministrazione, il nuovo supporto economico rappresenta un passaggio utile per mantenere continuità nell’intervento, già operativo dall’estate e considerato prioritario per l’area.

Obiettivi e collaborazioni istituzionali

L’Amministrazione spiega che l’obiettivo è restituire alla collettività uno spazio bonificato e idoneo a future valorizzazioni. Il Comune ha espresso un ringraziamento al dirigente dell’area tecnica Daniela Ciolfi per il lavoro svolto e all’assessore regionale Fabrizio Ghera, impegnato nelle deleghe relative alla tutela del territorio. In una nota congiunta, Di Stefano e Mollicone dichiarano: «Con questo nuovo finanziamento, la bonifica dell’ex Tomassi prosegue. L’intervento risponde all’esigenza di una comunità che da tempo attende una soluzione definitiva».