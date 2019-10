Cade con il parapendio: elitrasportato a Roma

Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) del Lazio è intervenuto nel pomeriggio di oggi in località Campo Staffi, nel comune di Filettino in provincia di Frosinone, per recuperare un uomo precipitato con il parapendio.

L’uomo, di 50 anni e residente in Abruzzo in provincia de L’Aquila, si era alzato in volo intorno alle ore 13:00 quando – presumibilmente per una chiusura improvvisa della vela del parapendio – è precipitato su una cresta di circa 1800 metri poco distante dal luogo del decollo.

Sul posto è giunta l’eliambulanza della Regione Lazio con a bordo il personale sanitario del 118 e il tecnico di elisoccorso del Soccorso Alpino che hanno provveduto a recuperare l’infortunato che presentava diversi traumi. L’uomo è stato dunque elitrasportato a Roma al Policlinico Agostino Gemelli