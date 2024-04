Calcio a 5: il Football Città di Sora festeggia la promozione in Serie C1

6 Aprile 2024: Football Città di Sora vs Pol. Insieme Formia 11-0. Questa data e questo risultato resteranno impressi per sempre nei cuori e nelle menti di chi ama il calcio a 5 e lo sport in genere. Perché quando un gruppo di ragazzi che porta in giro il nome della città si fa onore, tutti quei cittadini veramente appassonati non possono far altro che applaudirli con sincera stima.

Per la cronaca, anche ieri, nella serata più importante, la capolista guidata da mister Recchia ha sgretolato l’avversario a suon di reti, peraltro senza subirne. Il numeroso pubblico del “PalaPolsinelli ha apprezzato molto, partecipando con trasporto e tributando ai ragazzi in campo un meritatissimo abbraccio ideale. La presenza sugli spalti delle istituzioni comunali, infine, ha sugellato una stagione indimenticabile.

159 reti segnate in 21 partite, 17 vittorie, un pareggio e 3 sconfitte : da questi notevoli numeri si evince quanto sia stato dirompente il cammino del Città di Sora 2023/24. Provare a vincere sempre, offrendo anche goal a grappoli: una filosofia audace che alla fine ha puntualmente ripagato tutti gli sforzi profusi da società e atleti.

Ora è giusto godersi la meritata gioia, poi bisognerà mettersi subito al lavoro per il futuro. Con la festa di ieri, infatti, si è concluso il primo libro di una bella storia iniziata la bellezza di ventidue anni fa e intitolato: “Dalla fondazione alla Serie C1”. Da domani, si prenderà una nuova risma di carta per scrivere il secondo volume, sperando sia ancora più avvincente.

Per chiudere, il messaggio di congratulazioni pubblicato oggi sulla pagina social del Comune di Sora: «Ieri la squadra Città di Sora calcio a 5 ha vinto il campionato, con la prestigiosa conquista della serie C1. Al mister Sandro Recchia, ai giocatori, alla società ed a tutto il team tecnico e sportivo vanno i complimenti del Sindaco Luca Di Stefano e della Consigliera delegata allo Sport Naike Maltese. È uno straordinario risultato per la Città di Sora che applaude con entusiasmo questa fortissima compagine sportiva».