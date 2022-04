Calcio a 5: Vis Sora, cinque reti alla Lazio Global

Al Comunale di Gallinaro si presenta una Lazio C5 Global imbottita di ragazze delle giovanili, ma la gara non era e non è stata per niente scontata perché anche le bianconere non potevano contare su tutti gli effettivi del gruppo date le numerose assenze ma la fiducia e la volontà delle ragazze scese in campo ha permesso di chiudere l’anno calcistico in bellezza.

Gara sostanzialmente equilibrata per 70 minuti dove entrambe le squadre potevano avere la meglio, ma nel finale la Vis la chiude sul 4-1. I gol sono arrivati al 20° del primo tempo con Vecchio su punizione, pareggia la Lazio al 7° della ripresa ma torna avanti il Sora con Santopietro dai 25 metri al minuto 63.

Il punteggio si allarga con due enormi soddisfazioni personali e di squadra: il primo gol in carriera per Chech per il 3-1 al 70° e la doppietta personale alla sua ultima gara(ci crede solo lei a questo!) di Vecchio che scavalca il portiere laziale in uscita con un pallonetto! Un applauso va alla compagine ospite della Lazio C5 Global, al suo staff e alle sue giovani giocatrici, per il rispetto, l’educazione e le qualità comunque mostrate in una situazione per loro inusuale e non semplice. La Vis Sora chiude così la stagione dato il riposo dell’ultimo turno, e lo fa assicurandosi matematicamente il 5° posto in graduatoria alle spalle del Frosinone, che vale la metà classifica esatta.

Vis Sora 07: Ungurean, Andreucci, Mancini, Carnevale, Cicchini S., Santopietro, Fraioli, Marini, Vecchio, D’Alessandro, Valente. A disp: Cocchi, Capozzella, Chech, Quadrini.

Lazio C5 Global: Farinelli, Cardilli, Catapano, Serapiglia, Mancuso, Umbro, Testoni, Parasassi, Pantano, Fusco, Coratella.