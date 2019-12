CALCIO – Il Sora cambia di nuovo allenatore, da Del Grosso a Ciardi

L’ASD Sora Calcio 1907 comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore mister Alessandro Del Grosso, ringraziandolo per il lavoro svolto e augurandogli le migliori fortune per il prosieguo della carriera. Nuovo allenatore bianconero è mister Alessio Ciardi. L’ex tecnico di Anitrella, Valmontone, Cavese, Isola Liri, Vis Artena, Arce e Colleferro oggi ha diretto il primo allenamento in vista della gara di domenica prossima allo stadio Claudio Tomei contro l’Atletico Lodigiani.

«Sono contento di essere a Sora – le prime parole di mister Ciardi – una piazza importante e blasonata. Mi impegnerò al massimo per uscire da questo momento non molto positivo e riportare la squadra verso gli obiettivi societari di inizio stagione».

Si comunica anche che Massimiliano Cianfarani non è più il direttore sportivo. Al suo posto Pasquale Del Gaudio, ex ds del Gragnano. Infine ceduti il difensore Manuel Di Lallo al Lanciano (Eccellenza abruzzese), l’esterno d’attacco Michele Borriello, in prestito al Castelluccio (Eccellenza Basilicata) e il centrocampista Andrea Francazi, in prestito alla Procalcio Isola Liri (Prima Categoria).