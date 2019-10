CALCIO – Il Sora riparte: vittoria per 2-1 al Tomei e un bel balzo avanti in classifica

Il Sora batte 2-1 il Morolo al Tomei e inizia a risalire la china. Dalla parte dei bianconeri, per la seconda volta in due anni, c’è un torneo molto equilibrato e senza la squadra “ammazza campionato”, basti pensare che la capolista ha appena 13 punti sui 18 già messi in palio.

Ad avvalorare la tesi del livellamento ci sono anche le tante squadre che si sono alternate al comando della classifica in sei giornate. Questa settimana è il turno dell’Atletico Lodigiani, visto il parziale rallentamento del Palestrina. Il Sora, pertanto, deve solo trovare continuità nel gioco e nei risultati.

Più tardi, aggiornamenti con cronaca, risultati, classifica e prossimo turno.