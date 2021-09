CALCIO – Il sorano Flavio Gennaresi passa dall’Isola Liri al Pontedera (Serie C)

Flavio Gennaresi passa al Pontedera. Il giovanissimo talento sorano classe 2004 è stato prelevato dall’Isola Liri, dove ha militato nelle ultime tre stagioni. Gennaresi, metronomo nonché uomo-assist della compagine biancorossa, sarà aggregato alla rosa Primavera 3 della squadra toscana.

Grande soddisfazione nel club della Città delle Cascate e in particolare per mister Nico Lucente, sotto la guida del quale il valente centrocampista ha conquistato un campionato regionale (Under 16) e una coppa provincia (Under 19).