Calcio: quarto risultato utile consecutivo per il Sora

Prosegue la serie positiva del Sora, che coglie un prezioso pareggio esterno a Fano e si mantiene a distanza di sicurezza dalla zona playout. Nelle ultime quattro partite i sorani hanno messo insieme tre pareggi esterni e una vittoria interna. Lo 0-0 maturato ieri nelle Marche ha permesso ai bianconeri di salire a quota 18 punti, 4 in più dell’Atletico Ascoli, attualmente l’ultima compagine in zona spareggi salvezza, cioè sest’ultima in classifica.

Bisogna precisare, tuttavia, che scriviamo di numeri alquanto aleatori che potrebbero essere messi in discussione nello spazio di una sola giornata, perché il Girone F della Serie D 2023/24 è veramente particolare. Nella parte alta della graduaoria, difatti, troviamo cinque squadre in soli tre punti: Sambenedettese (30), Campobasso (30), Avezzano (28), Chieti (27) e L’Aquila (27). Nella parte bassa, invece, ci sono ben cinque squadre all’ultimo posto: Termoli, Fano, Matese, Tivoli e Monterotondo, tutte e quota 13.

In mezzo a queste grandi incertezze, per la promozione e per le retrocessioni, c’è il Sora di mister Campolo che sembra aver trovato il proprio equilibrio. I bianconeri stanno provando a mantenere la categoria facendo un passo alla volta, saggia politica che non tradisce mai: i diciotto punti conquistati in quindici gare ne sono la testimonianza.

All’orizzonte, però, si stanno materializzando due avversari molto impegnativi da affrontare nello spazio di appena tre giorni: il Fossombrone, domenica prossima al “Tomei” e l’Avezzano in terra marsicana mercoledì 20 dicembre. Il margine di vantaggio con la zona “calda” consentirà ai bianconeri di affrontare entrambi gli ostacoli con la giusta serenità. Certo, andare a punti entrambe le volte sarebbe grandioso, ma anche una volta sola non sarebbe male.