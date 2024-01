Calcio: Sambenedettese-Sora, tifosi in fermento per la trasferta più importante della stagione

Quella con la Sambenedettese è sicuramente una gara a parte, non per rilevanza storica o altro ma perché la squadra rossoblu è storicamente seguita da un pubblico appassionato e sempre presente, al di là della categoria e della classifica. Sono poche le tifoserie che non fanno mai mancare il proprio sostegno alla squadra della città, nella buona e nella cattiva sorte, in casa e soprattutto in trasferta: due di queste sono quella marchigiana e quella del Sora.

E lo stadio della “Samba” rappresenta un grande stimolo per la tifoseria bianconera, per troppi anni a digiuno di confronti con curve vere. Molti hanno già risposto “presente” e sono pronti a partire alla volta delle Marche per vivere una di quelle giornate da categoria superiore.

Elettrizzante sarà anche il confronto in campo: i rossoblu sono condannati a vincere per restare nella scia del Campobasso capolista, mentre i bianconeri sorani dovranno difendere a tutti i costi i loro due preziosissimi punti di vantaggio sulla zona playout. Tutto intorno, uno stadio pieno di passione (la Curva Nord della Samba è già sold out) e una rappresentanza sorana che sicuramente sarà degna dell’occasione. Chi vuole aggregarsi ha ancora tempo: di seguito il link al botteghino online. Il settore sorano è: CURVA SUD OSPITI.

CLICCA QUI PER ACQUISTARE IL BIGLIETTO