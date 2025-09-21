Calcio Serie D: il Sora conquista la prima vittoria stagionale in trasferta a Senigallia

Il Sora conquista i primi tre punti del campionato superando la Vigor Senigallia per 2-0 nella terza giornata del girone F di Serie D. Decisivi i gol nel finale di Bolo e Pecchia, che hanno permesso ai bianconeri di salire a quota 4 punti in classifica. La partita si è chiusa con un dato significativo: è la prima gara della stagione senza reti subite per la squadra di Orazzo e compagni. Un successo arrivato in una giornata segnata da ben sette vittorie in trasferta.

La formazione e l’andamento della gara

Mister Massimiliano Schettino ha dovuto rinunciare agli infortunati Filì e Speranza, affidandosi dal primo minuto a Marrale e Pecchia in mezzo al campo, con Rao in attacco. Stampete è partito dalla panchina, mentre la difesa è stata composta da Ippoliti, Ferrari, Orazzo e Flaminio davanti a Laukzemis. Il primo tempo è rimasto in equilibrio, con il Sora che ha reclamato un rigore non concesso al 39’. Nella ripresa, i cambi hanno fatto la differenza: dentro Stampete e l’esordiente Lauria, oltre a Bolo e Mellini nel finale.

Le reti decisive

Al 42’ del secondo tempo il match si è sbloccato: Bolo, appena entrato, ha trovato la deviazione vincente dopo due traverse consecutive. Nel recupero, al 49’, Pecchia ha chiuso la partita finalizzando un contropiede. Per lui si tratta della seconda rete stagionale con la maglia bianconera. La vittoria arriva esattamente un anno dopo il successo ottenuto sempre a Senigallia, su un campo che si conferma favorevole al Sora. A fine gara i circa 60 tifosi giunti nelle Marche hanno festeggiato con la squadra.

Le prossime sfide

I bianconeri torneranno ora al “Tomei” per due gare interne consecutive: mercoledì contro la Maceratese e domenica prossima contro il Fossombrone.