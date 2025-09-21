Calcio Serie D: il Sora conquista la prima vittoria stagionale in trasferta a Senigallia
Il Sora vince 2-0 sul campo della Vigor Senigallia con i gol di Bolo e Pecchia. Prima vittoria stagionale per i bianconeri, che salgono a 4 punti e ora attendono due sfide casalinghe consecutive.
Redazione
redazione@sora24.it
Il Sora conquista i primi tre punti del campionato superando la Vigor Senigallia per 2-0 nella terza giornata del girone F di Serie D. Decisivi i gol nel finale di Bolo e Pecchia, che hanno permesso ai bianconeri di salire a quota 4 punti in classifica. La partita si è chiusa con un dato significativo: è la prima gara della stagione senza reti subite per la squadra di Orazzo e compagni. Un successo arrivato in una giornata segnata da ben sette vittorie in trasferta.
La formazione e l’andamento della gara
Mister Massimiliano Schettino ha dovuto rinunciare agli infortunati Filì e Speranza, affidandosi dal primo minuto a Marrale e Pecchia in mezzo al campo, con Rao in attacco. Stampete è partito dalla panchina, mentre la difesa è stata composta da Ippoliti, Ferrari, Orazzo e Flaminio davanti a Laukzemis. Il primo tempo è rimasto in equilibrio, con il Sora che ha reclamato un rigore non concesso al 39’. Nella ripresa, i cambi hanno fatto la differenza: dentro Stampete e l’esordiente Lauria, oltre a Bolo e Mellini nel finale.
Le reti decisive
Al 42’ del secondo tempo il match si è sbloccato: Bolo, appena entrato, ha trovato la deviazione vincente dopo due traverse consecutive. Nel recupero, al 49’, Pecchia ha chiuso la partita finalizzando un contropiede. Per lui si tratta della seconda rete stagionale con la maglia bianconera. La vittoria arriva esattamente un anno dopo il successo ottenuto sempre a Senigallia, su un campo che si conferma favorevole al Sora. A fine gara i circa 60 tifosi giunti nelle Marche hanno festeggiato con la squadra.
Le prossime sfide
I bianconeri torneranno ora al “Tomei” per due gare interne consecutive: mercoledì contro la Maceratese e domenica prossima contro il Fossombrone.
Citroen C3 -
Citroën lancia a settembre bonus rottamazione e promozioni su tutta la gamma. Offerte speciali anche sulla C3 YOU con garanzia estesa 8 anni, disponibili da Jolly Automobili a Ceccano e Sora.
Hyundai Kona -
La nuova generazione di Hyundai Kona debutta con interni più spaziosi, tecnologie digitali avanzate e un’ampia gamma di motorizzazioni. Disponibile a Frosinone da Gruppo Jolly Automobili.
Tutti i contenuti possono quindi essere utilizzati, a patto di citare sempre Sora24 come fonte e inserire un link o un
collegamento visibile alla pagina dell'articolo. In nessun caso i contenuti di Sora24 possono essere utilizzati
per scopi commerciali.