Calcio Serie D, Sora-Sambenedettese: tifosi bianconeri in fermento. Dalle Marche arriveranno in 500

Domenica 10 Settembre il Sora Calcio tornerà ufficialmente nella quarta serie nazionale. A “battezzarlo”, nella sua nuova avventura in Serie D, sarà la Sambenedettese. La storica compagine rossoblu marchigiana sarà seguita a Sora da una nutritissima rappresentanza. Procede infatti speditamente la vendita dei cinquecento biglietti di “Curva del Cavaliere” messi a disposizione degli stessi tifosi della “Samba”.

San Benedetto del Tronto, 47 mila abitanti circa, segue in massa la squadra della propria città, nonostante la vicina Ascoli Piceno (40 km di distanza) abbia calcato più volte, in passato, i prestigiosi campi della Serie A e sia attualmente in B. Musica per le orecchie dei sorani più affezionati ai colori bianconeri.

Domenica prossima, tra l’altro, i fans marchigiani potrebbero essere più di cinquecento: qualora terminassero i posti in Curva del Cavaliere, difatti, la società adriatica chiederebbe a quella sorana anche uno spicchio dei Distinti. Un motivo in più per riempire gli spazi del Tomei riservati ai tifosi di casa e sostenere massicciamente il Sora.