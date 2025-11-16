Calcio Serie D, Termoli-Sora: un punto per uno. In Molise finisce 0-0. Risultati e nuova classifica

TERMOLI – Finisce 0-0 tra Termoli e Sora nella dodicesima giornata del girone F di Serie D. Un pareggio che interrompe la serie negativa dei bianconeri, reduci da due sconfitte, e che consente di muovere la classifica in un raggruppamento molto equilibrato, con dieci squadre raccolte in pochi punti.

Sul campo pesante e irregolare del “Cannarsa”, la squadra di Mister Giacomarro deve fare i conti con diverse assenze: out Speranza, Bolo e Stampete. In difesa spazio a Bittante centrale, Ippoliti sulla destra e Paci a sinistra. La prima frazione è avara di emozioni: al 14’ il Sora sfiora il vantaggio su corner con Pecchia, ma un difensore di casa salva sulla linea. Al 34’ risponde il Termoli con Colabella, che di testa manda di poco a lato.

Ripresa senza sussulti

Nella ripresa il Termoli parte forte, impegnando Laukzemis con un tiro di Manara. Il tecnico bianconero prova a cambiare l’inerzia inserendo Flaminio, Ferrari, Filì e Di Piedi, ma il risultato non cambia. Curatolo ci prova su punizione, mentre nel finale ancora Manara trova l’opposizione del portiere sorano, autore di una prestazione sicura. Ultimo sussulto al 49’, con un colpo di testa centrale ancora di Manara, prima del triplice fischio che sancisce il pari a reti inviolate.

Risultati – 12ª giornata

Ancona – Vigor Senigallia 0-0

Atletico Ascoli – Giulianova 0-0

Castelfidardo – Unipomezia 2-3

L’Aquila – Fossombrone 3-0

Notaresco – Teramo 0-2

Ostiamare – Sammaurese 7-0

Recanatese – Chieti 2-0

San Marino Calcio – Maceratese 2-1

Termoli – Sora 0-0

Classifica aggiornata

Ostiamare 34

Ancona 29

Teramo 28

Notaresco Calcio 24

L’Aquila 23

Atletico Ascoli 16

Vigor Senigallia 16

Unipomezia 16

San Marino Calcio 14

Sora 13

Termoli 13

Maceratese 13

Fossombrone 13

Giulianova 12

Chieti 12

Recanatese 10

Sammaurese 5

Castelfidardo 4

Prossimo turno – 13ª giornata