Calcio Serie D, Termoli-Sora: un punto per uno. In Molise finisce 0-0. Risultati e nuova classifica

TERMOLI – Finisce 0-0 tra Termoli e Sora nella dodicesima giornata del girone F di Serie D. Un pareggio che interrompe la serie negativa dei bianconeri, reduci da due sconfitte, e che consente di muovere la classifica in un raggruppamento molto equilibrato, con dieci squadre raccolte in pochi punti.
Sul campo pesante e irregolare del “Cannarsa”, la squadra di Mister Giacomarro deve fare i conti con diverse assenze: out Speranza, Bolo e Stampete. In difesa spazio a Bittante centrale, Ippoliti sulla destra e Paci a sinistra. La prima frazione è avara di emozioni: al 14’ il Sora sfiora il vantaggio su corner con Pecchia, ma un difensore di casa salva sulla linea. Al 34’ risponde il Termoli con Colabella, che di testa manda di poco a lato.
Ripresa senza sussulti
Nella ripresa il Termoli parte forte, impegnando Laukzemis con un tiro di Manara. Il tecnico bianconero prova a cambiare l’inerzia inserendo Flaminio, Ferrari, Filì e Di Piedi, ma il risultato non cambia. Curatolo ci prova su punizione, mentre nel finale ancora Manara trova l’opposizione del portiere sorano, autore di una prestazione sicura. Ultimo sussulto al 49’, con un colpo di testa centrale ancora di Manara, prima del triplice fischio che sancisce il pari a reti inviolate.
Risultati – 12ª giornata
- Ancona – Vigor Senigallia 0-0
- Atletico Ascoli – Giulianova 0-0
- Castelfidardo – Unipomezia 2-3
- L’Aquila – Fossombrone 3-0
- Notaresco – Teramo 0-2
- Ostiamare – Sammaurese 7-0
- Recanatese – Chieti 2-0
- San Marino Calcio – Maceratese 2-1
- Termoli – Sora 0-0
Classifica aggiornata
- Ostiamare 34
- Ancona 29
- Teramo 28
- Notaresco Calcio 24
- L’Aquila 23
- Atletico Ascoli 16
- Vigor Senigallia 16
- Unipomezia 16
- San Marino Calcio 14
- Sora 13
- Termoli 13
- Maceratese 13
- Fossombrone 13
- Giulianova 12
- Chieti 12
- Recanatese 10
- Sammaurese 5
- Castelfidardo 4
Prossimo turno – 13ª giornata
- Chieti – Ostiamare
- Fossombrone – San Marino Calcio
- Giulianova – Unipomezia
- Maceratese – Castelfidardo
- Notaresco – L’Aquila
- Sammaurese – Termoli
- Sora – Atletico Ascoli
- Teramo – Ancona
- Vigor Senigallia – Recanatese