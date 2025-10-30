Calcio, Sora: ingaggiato il giovane centrocampista Andrea Pagni

SORA – L’A.S.D. Sora Calcio 1907 ha ufficializzato l’arrivo del centrocampista Andrea Pagni, classe 2006, proveniente dal Pavia (Serie D – Girone B).

Dalla formazione giovanile al salto in Serie D

Il nuovo acquisto bianconero ha mosso i primi passi nel settore giovanile del Cosenza, per poi proseguire il proprio percorso calcistico con le giovanili di Lazio e Reggina. Successivamente è tornato a vestire la maglia della Primavera del Cosenza, dove ha confermato le sue doti tecniche e la versatilità tattica.

Dopo l’inizio di stagione in Lombardia, Pagni ha scelto di aderire al progetto sportivo del Sora, mettendosi subito a disposizione dello staff tecnico.

Un profilo giovane e polivalente per mister Giacomarro

Calciatore moderno, Pagni unisce qualità e dinamismo, caratteristiche che gli permettono di ricoprire diversi ruoli, sia nella zona mediana del campo che in fase offensiva.

Il centrocampista si è già aggregato al gruppo guidato da mister Giacomarro ed è a disposizione per la prossima trasferta contro il Notaresco.