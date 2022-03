Calcio: Sora-Terracina 3-1. Bomber Daniel Rossi sale a quota 24 goal. Cronaca e tabellino

Il Sora, nonostante le assenze pesanti di capitan Ranellucci e Sganzerla in difesa, batte 3-1 in rimonta il Terracina e sale a 46 punti, conquistando la secondo posizione solitaria e rimanendo in scia alla Lupa Frascati capolista. Decisivo ancora il bomber Daniel Rossi, autore di una doppietta che lo proietta a 24 gol in campionato.

Il Terracina parte meglio e al 10′ è pericoloso con Bispuri, che viene murato da Belotti. Al 14′ lo stesso Bispuri porta in vantaggio il Terracina con un gran tiro dalla distanza che inganna Frasca, che non riesce nella parata in due tempi. Il Sora, però, reagisce subito e al 15′ pareggia con il solito Rossi, abile ad insaccare in semirovesciata un suggerimento di Criscuolo. Al 22′ in evidenza ancora Rossi, che salta due avversari in area, ma viene anticipato dal portiere al momento del tiro. Al 26′ Rossi ci prova con un tiro a giro, che però termina a lato. Al 31′ si rivede il Terracina, sempre con Bispuri, il più pericoloso dei suoi, ma la sua sforbiciata termina fuori. Al 43′ altra azione personale di Rossi, che entra in area, ma la sua conclusione vien erimpallata e sfiora il palo.

In avvio di ripresa il Sora completa la rimonta con un calcio di rigore trasformato freddamente da Rossi e concesso per un fallo su Belotti in area terracinese. Al 14′ Rossi potrebbe fare tris, ma il suo tiro a colpo sicuro viene deviato in corner da un difensore. Al 20′ il neo entrato Cestrone impegna Campagna, che respinge la sua staffilata su cui si avventa Rossi, segnando però in fuorigioco. Al 32′ il Sora fa tris con Beugre, che insacca un assist di De fatto dalla destra.

SORA-TERRACINA 3-1

SORA: Frasca, Pellegrino, Belotti (38’st Graziano), Lamacchia, Passi (40’st Perrone), Iannuzzi, Beugre, De Fato (35’st Tariuc), Di Stefano (18’st Cestrone), Criscuolo, Rossi (46’st Vita). A disp.: Simoncelli, Camara, La Porta, Souare. All. Ciardi.

TERRACINA: Campagna, Mattarelli, Caschera (37’st Nulli), Iozzi, Mastroianni, Pecci (40’st Zaccaria), Lleshi, Proietti, Marciano, Bispuri (24’st Venerelli), Vuolo (29’st Vanini). A disp.: Bottiglia, Ciarelli, Trulli. All Gerli.

ARBITRO: Chirnoaga di Tivoli.

MARCATORI: 14’pt Bispuri (T), 15’pt Rossi (S), 6’st rig. Rossi (S), 32’st Beugre (S).

NOTE: ammoniti Passi (S), Iannuzzi (S); angoli 3-2; rec. 1’pt, 5’st.