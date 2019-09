CALCIO – Vis Sora sconfitta, addio Coppa

Termina il cammino in Coppa Lazio della Vis Sora, che esce sconfitta con un netto 3-0 in quel di Sgurgola, con la sola vittoria che avrebbe consentito l’accesso agli ottavi. Al “Primo Frosoni”, su un terreno non adatto alle caratteristiche di gioco bianconere, la Vis non è lucida ed esprime una prestazione incolore. La Vis scende in campo con un 4-3-3 con Careni esterno a causa dell’assenza di Ascione; bisognava subito inserire la quinta, invece ciò è accaduto a parti invertite.

Inizio shock, con la difesa che fa acqua ovunque ed infatti dopo 10′ arriva il vantaggio dei padroni di casa, sul filo del fuorigioco l’attaccante, dopo un lancio lungo è lesto ad anticipare Parravano e depositare in rete. Ancora 2-3 occasioni pericolose per lo Sgurgola sventate dall’estremo difensore bianconero, poi al 35′ Maltesi sfiora il pareggio con una punizione che termina di poco a lato. La seconda frazione inizia con la stessa inerzia del primo tempo, uno Sgurgola propositivo e la Vis che non riesce a trovare la chiave di lettura dell’incontro; al 50′ terminano le speranze di qualificazione per la Vis con il raddoppio sgurgolano, un cross in mezzo da destra, coglie impreparata la retroguardia sorana, la quale lascia indisturbato l’attaccante che può colpire facilmente di testa. La Vis cerca di accorciare le distanze ma è sfortunata in più di qualche occasione, poi a 5′ dal termine arriva il definitivo 3-0 che chiude la contesa. C’è ancora molto da lavorare in allenamento, chiarire e modificare dei concetti fondamentali in vista dell’esordio in campionato contro l’Atletico Chiaiamari sabato 5 ottobre ore 15:30 al “Claudio Tomei” di Sora.

Formazione: Parravano S. 5.5; Cianfarani 4.5 (Dercosi Persichini 5.5); Ferri Piergiorgio 5.5; Tomassini 5; Sera 5; Ferri Pierluigi 5 (Di Battista 5); Iafrate 5.5; Maltesi 5.5; Marini 5 (Parravano A. 5); Petricca 4.5 (D’aqui 5); Careni 5. A disposizione: Rea; Fiorini; Capobianco, Paolucci. All: Wachowicz.