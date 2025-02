Calciomercato: tre arrivi e tre partenze per il Sora

L’A.S.D. Sora Calcio 1907 annuncia ufficialmente l’acquisizione di tre nuovi giocatori, rafforzando la rosa in vista della seconda parte della stagione. Si tratta di Evan Bouabre, Alessio Marrale e Jacopo Stano, giovani talenti provenienti da club di rilievo del panorama calcistico italiano.

Evan Bouabre (al centro nella foto) esterno classe 2003, arriva in prestito dal Frosinone. Nato a Bologna, l’esterno destro italo-ivoriano si è formato nel settore giovanile del Corticella, con cui ha collezionato 24 presenze e una rete in Serie D. Successivamente, ha militato nella Primavera del Frosinone e ha maturato esperienza in Serie C indossando le maglie di Rimini e Pergolettese, totalizzando 8 presenze nel girone A in questa prima parte di stagione.

Alessio Marrale (a sinistra nella foto) centrocampista centrale classe 2005, arriva a titolo definitivo dalla SPAL (Primavera 2). Originario di Genova, è cresciuto nel vivaio della Sampdoria prima di trasferirsi alla SPAL, dove ha giocato per sei stagioni. Con la squadra estense ha conquistato il titolo di campione d’Italia Under 18 nella stagione 2022/2023 e ha vestito la maglia della Nazionale Under 17. Capitano della Primavera, Marrale ha collezionato 19 presenze e un gol in questa stagione.

Jacopo Stano, difensore mancino classe 2006, si unisce al Sora Calcio proveniente dall’Avellino (Primavera 2). Cresciuto nel settore giovanile dell’Atletico Lodigiani, ha proseguito il suo percorso alla Lazio, al Frosinone e infine all’Avellino. Oggi ha già preso parte agli allenamenti con il gruppo bianconero.

Le cessioni: separazioni consensuali

Parallelamente, la società comunica la risoluzione consensuale del rapporto sportivo con i classe 2005 Ansah Boakye e Alessio Cani, e con il classe 2006 Andrea Gentilforti.

Fonte: Sora Calcio sito ufficiale