CAMPOLI APPENNINO – Grande successo per il primo weekend della 38ª Festa del Tartufo Bianco e Nero Pregiato, che l’8 e 9 novembre ha richiamato nel borgo della Valle di Comino centinaia di visitatori e turisti.

La manifestazione, da sempre punto di riferimento per gli appassionati del pregiato fungo ipogeo, ha animato il paese con stand gastronomici, degustazioni e numerose attività dedicate alla scoperta del tartufo e delle eccellenze locali.

Il successo del primo fine settimana

Fin dalla giornata di sabato, le vie del centro storico si sono riempite di persone attratte dai profumi e dai sapori della festa. L’inaugurazione ufficiale in via Valle, con il workshop curato dall’Associazione Italiana Sensoriale del Tartufo, ha aperto un programma fitto di incontri, laboratori e momenti musicali.

La serata di sabato è stata animata dal DJ Set in Piazza Umberto I, mentre domenica pomeriggio la The Club Swing Band ha conquistato il pubblico con un concerto che ha trasformato la piazza in un vivace salotto musicale all’aperto.

Esperienze tra natura, cultura e gusto

Presso Orsa Maggiore, il pubblico ha potuto partecipare a trekking nel Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, laboratori sensoriali, visite alla torre medievale e al centro faunistico dell’orso. Un insieme di esperienze che hanno unito natura, cultura e gastronomia, valorizzando il patrimonio del territorio campolese.

Le parole della sindaca Pancrazia Di Benedetto

«Siamo orgogliosi – ha dichiarato la sindaca – del successo di questo primo weekend, che conferma la forza e l’identità della nostra Festa del Tartufo, un evento che unisce tradizione, qualità e accoglienza. Ringrazio volontari, operatori e associazioni per il loro impegno e invito tutti a tornare anche il prossimo fine settimana, il 15 e 16 novembre, per continuare a celebrare il tartufo e la nostra terra».

Prossimo appuntamento

La Festa del Tartufo di Campoli Appennino proseguirà nel weekend del 15 e 16 novembre, con nuove degustazioni, spettacoli musicali e attività all’aperto, confermandosi come uno degli eventi gastronomici e culturali più attesi della provincia di Frosinone e dell’intero Lazio.