Ci ha lasciato Ezio Palmerini

Il giorno 12 Aprile 2020, alle 17:00, è venuto a mancare, all’età di 89 anni, Ezio Palmerini, storico parrucchiere/barbiere di Pescosolido che aveva il salone in viale XX Settembre angolo via Firenze, per la precisione in corrispondenza dell’incrocio con via Piemonte, accanto all’altrettanto storica edicola/bar Giannuzzi e di fronte a “Consorzio Agrario”, “Cicli Carnevale” e “D.E. Sport”.

Grande tifoso laziale, era sempre un piacere chiacchierare (non solo di calcio) con lui durante l’attesa per il taglio dei capelli o della barba. Un uomo d’altri tempi che mancherà a tutti. Alla moglie, le figlie, i generi, i nipoti ed i parenti tutti, le condoglianze di Sora24.