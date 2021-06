CICLISMO – Allievi: il sorano Gianmarco Vicini Campione Regionale del Lazio

«Non arriva ancora la vittoria assoluta per il Marco Pantani Official Team ma gli Allievi della squadra di Andrea Campagnaro mettono in bacheca la maglia più importante della stagione regionale strada. A Palombara Sabina – scrive Federciclismo.it – i ragazzi del team setino sono ancora una volta i protagonisti della gara con la loro tattica di attaccanti senza timori ed entrano in tre nella fuga di giornata. Nel finale il gruppetto di testa si spezzetta e vanno a giocarsi la vittoria in due con l’umbro Tommaso Brunori della Fortebraccio che batte Gianmarco Vicini, a cui va l’onore di indossare la maglia fasciata di azzurro e amaranto che per tutto il resto di stagione evidenzierà il campione regionale laziale della categoria Allievi.

Una maglia meritata per la Marco Pantani e soprattutto per il sorano Gianmarco Vicini che in queste ultime domeniche era stato sempre molto attivo piazzandosi terzo sia a Ferentino che a Tarquinia. Alle spalle dei due il marchigiano Luca Fraticelli dell’Alma Juve Fano che precede i due compagni di squadra di Vicini , Ivan Toselli ed Emanuele Rocchi . Il presidente del CR Lazio Maurizio Brilli ed il consigliere Alfio Sciuto hanno presenziato alla vestizione della maglia di campione regionale e si sono complimentati con il Team Bike Palombara Sabina del presidente Luca Narducci e con l’assessore allo sport Guido Trugli per la bella organizzazione dell’evento che ha visto al via oltre 100 Allievi provenienti da diverse regioni.

Gradito ospite della manifestazione il consigliere nazionale FCI Fabio Forzini. Con la gara di Palombara Sabina è proseguito il lavoro della STR Lazio per la selezione delle rappresentative dei prossimi Campionati Italiani . A visionare i ragazzi era presente come sempre il presidente della STR , l’ex prof Valerio Agnoli con i componenti della Commissione Simone Sterbini e Aldo Delle Cese . La giornata ciclistica è proseguita nel pomeriggio con la gara riservata agli Juniores.

ORDINE DI ARRIVO: 1) Tommaso Brunori (Team Fortebraccio) Km 82, in 2h12’00”, media Km 37,273; 2) Gianmarco Vicini (Marco Pantani Official Team); 3) Fraticelli Luca (Alma Juventus Fano) a 1’; 4) Ivan Toselli (Marco Pantani Official Team) a 1’20”; 5) Emanuele Rocchi (Marco Pantani Official Team) a 2’20”; 6) Luca Scorzoni (Gubbio Ciclismo Mocaiana); 7) Davide Eusepi (Alma Juventus Fano) a 2’30”; 8) Samuele Franchi (Albergo De Tongo) a 3’15”; 9) Tommaso Alunni (Team Fortebraccio) a 4’50”; 10) Mattia Bellini (Team Bike Ballero) a 5’20”».