Jacopo Cimmino è il nuovo opposto dell’Argos Volley Sora, pronto a dare battaglia nel campionato di Serie B maschile. Classe 2000, 200 cm di altezza, Cimmino arriva dall’Auriapa Alessano, formazione di Serie A3, dopo aver vestito le maglie di tre club in Serie B: Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia nella stagione 2023/2024, Athlon Club Ostia nel 2017/2018 e Roma Volley nel 2016/2017.

Esperienze anche oltre confine

Il nuovo acquisto della società sorana ha all’attivo anche due esperienze internazionali: ha militato nella Northumbria University Volleyball e nel Team Sunderland, arricchendo così il suo bagaglio tecnico e umano.

Le parole del giocatore

«È un grande piacere prendere parte al progetto dell’Argos Volley e ringrazio la società per la fiducia. Sono soddisfatto di aver trovato una realtà in linea con i miei obiettivi. Affronteremo un girone competitivo, dove mettersi in gioco e mantenere uno standard alto sarà fondamentale per raggiungere i migliori risultati e vincere il più possibile. Non vedo l’ora di scendere in campo e dare battaglia, conoscere i tifosi e costruire un gruppo solido con i miei compagni», ha dichiarato Jacopo Cimmino.