Concessionaria Tupperware: una solida realtà a Sora

Sandra Longo, da 23 anni in Tupperware, la sua tenacia ha portato, in questi anni, a creare una realtà che da lavoro a più di 600 persone, presenti nelle regioni Lazio, Abruzzo e Molise. Capitano di una squadra di persone impegnate oggi, più che mai, alla presentazione di un prodotto unico per la conservazione degli alimenti e a salvaguardia dell’eco-sostenibilità.

Undici ore NON STOP:



Showroom Tupperware;

Lista nozze e bomboniere;

Angolo bimbi;

Cooking showcon degustazione per il giorno di martedì e mercoledì alle ore 17:00;

Dimostrazione di prodotti;

Omaggio a tutti i partecipanti con estrazione di prodotti durante tutta la giornata.

La Concessione Longo è presente a Sora in Via Sura, dove vi aspetterà allo Showroom Tupperware nei giorni 24, 25 e 26 giugno dalle ore 09:00 alle ore 20:00.

Raffaele Sciarretta – Sora24