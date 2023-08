Coppa Italia Serie D: domenica 27 Agosto Avezzano-Sora. Centinaia di sorani al seguito

Poche ore all’esordio ufficiale del Sora nel turno preliminare di Coppa Italia. Domenica 27 Agosto, alle ore 16, allo stadio Dei Marsi di Avezzano, i bianconeri saranno accompagnati da quasi trecento tifosi, pronti a sostenere gli amati colori nell’importante partita contro i biancoverdi di casa . La gara in programma in Abruzzo, tra l’altro, sarà un test molto importante per mister Stefano Campolo, che ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla preparazione precampionato e, naturalmente, della prima partita “vera” della stagione:

«Finalmente si inizia – ha esordito il trainer sorano. Affronteremo una squadra allestita per primeggiare nel proprio Campionato, molto probabilmente il girone f e sarà dunque una bella occasione per testare le nostre reali condizioni tecnico-tattico-atletiche. Ci sarà sicuramente una bella cornice di pubblico essendo questo un derby che manca da diversi anni, per cui sarà di vitale importanza avere un approccio alla gara basato su intensità, ritmo e coraggio, caratteristiche su cui abbiamo lavorato in questa fase di preparazione. Una prima fase in cui abbiamo cercato con lo staff di trasmettere quelli che saranno i punti cardine, dal punto di vista del gioco, e la corretta mentalità che occorre per affrontare un campionato impegnativo come quello della serie D. Dall’altra parte abbiamo trovato un gruppo di ragazzi davvero predisposti al sacrificio, ragazzi consapevoli che con la giusta dose di umiltà e abnegazione riusciranno a far parlare di sé in ogni campo».