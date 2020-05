Coronavirus: 0 nuovi casi a Sora. De Donatis: «Rispettiamo regole, siamo tutti potenziali asintomatici»

Nessun nuovo caso di Coronavirus a Sora nelle ultime 24 ore. Lo ha annunciato oggi il Sindaco, Roberto De Donatis, nella sua consueta diretta streaming dal municipio, integralmente incorporata in questa pagina. Il primo cittadino, inoltre, ha ricordato ai cittadini quanto sia importante la consapevolezza di essere dei potenziali asintomatici e quindi un pericolo per la comunità. Di seguito la sintesi delle sue dichiarazioni a cura dell’Urp comunale.

«La Regione Lazio ha verificato che tra tutti i pazienti positivi al COVID-19 ed accertati con l’esame del tamponi, il 30% di essi risultano essere asintomatici. Questo è un dato che dobbiamo tenere nella dovuta considerazione perché il 30% di asintomatici, pur non avendo un’ampia capacità di contagiare, risulta essere un potenziale pericolo. Ciascuno di noi può essere un asintomatico, quindi un pericolo per la comunità. Questo è il motivo per cui è fondamentale continuare a rispettare le regole del distanziamento sociale ed utilizzare i dispositivi di sicurezza individuale, soprattutto da parte dei giovani che ultimamente non dimostrano di mantenere corretti comportamenti. Rispettare le regole è fondamentale anche in vista della prossima riapertura parziale del mercato per il settore alimentare e florivivaistico prevista per giovedì 21 maggio che è propedeutica ad una riapertura di tutto il mercato. Verranno distribuiti prossimamente i buoni spesa, dopo il 23 maggio che segna la scadenza dei 10 giorni dall’apertura dell’avviso. Si formulano cari auguri di buon compleanno a S.E. il Vescovo Gerardo Antonazzo»