Coronavirus: 185 nuovi “positivi” oggi nel Lazio (59 suore). Ecco la ripartizione territoriale

Sono 185 i nuovi casi di Coronavirus riscontrati in tutta la regione nella giornata di oggi. Di seguito la ripartizione territoriale comunicata poco fa dalla Regione Lazio.

Asl Roma 1: 7 nuove persone positive.

Asl Roma 2: 25 nuove persone positive (di cui 19 suore).

Asl Roma 3: 7 nuove persone positive.

Asl Roma 4: 21 nuove persone positive.

Asl Roma 5: 17 nuove persone positive.

Asl Roma 6: 56 nuove persone positive (di cui 40 suore).

Asl Frosinone: 23 nuove persone positive.

Asl Latina: 15 nuove persone positive.

Asl Rieti: 4 nuove persone positive.

Asl Viterbo: 10 nuove persone positive.

Ricordiamo, a beneficio di coloro che non hanno letto il lancio di stamane, che sono stati isolati due istituti di suore con un totale di 59 casi positivi. Il primo è quello l’istituto delle Figlie di San Camillo di via Anagnina a Grottaferrata dove sono risultate positive 40 suore e una di queste è ricoverata. Il secondo è l’istituto della Congregazione delle suore angeliche di San Paolo sulla via Casilina a Roma dove sono 19 i casi di positività registrati su 21 totali.