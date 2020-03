Coronavirus: 9 nuovi casi in provincia di Frosinone

Sono 9 i nuovi casi di Coronavirus riscontrati in provincia di Frosinone. Lo ha annunciato poco fa la Regione Lazio nel consueto bollettino del giorno. In più si contano 13 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Quattro dei casi positivi sono in fase di trasferimento allo Spallanzani. Bloccata l’accettazione presso la RSA San Raffaele di Cassino in attesa dell’esito dell’indagine epidemiologica dopo i vari casi di Coronavirus riscontrati.