Coronavirus: Frosinone al 73° posto tra le 107 province italiane. Ecco tutti i dati sui contagiati

Di seguito il totale dei pazienti positivi al COVID-19 (alla data odierna del 17 Marzo 2020) ordinati in senso decrescente per Provincia. Tra i dati mancano alcune centinaia di persone per le quali sono in corso accertamenti dettagliati e quindi non possono ancora esser definiti “positivi”.

Bergamo (Lombardia): 3.993 Brescia (Lombardia): 3.300 Milano (Lombardia): 2.326 Cremona (Lombardia): 2.073 Lodi (Lombardia): 1.418 Piacenza (Emilia Romagna): 1.204 Pavia (Lombardia): 884 Pesaro e Urbino (Marche): 812 Parma (Emilia Romagna): 800 Padova (Veneto): 781 Torino (Piemonte): 749 Rimini (Emilia Romagna): 509 Treviso (Veneto): 502 Roma (Lazio): 486 Verona (Veneto): 481 Mantova (Lombardia): 465 Modena (Emilia Romagna): 460 Lecco (Lombardia): 440 Trento (P.A.Trento): 385 Venezia (Veneto): 378 Monza e della Brianza (Lombardia): 376 Ancona (Marche): 356 Bologna (Emilia Romagna): 333 Genova (Liguria): 330 Vicenza (Veneto): 325 Alessandria (Piemonte): 323 Reggio nell’Emilia (Emilia Romagna): 299 Bolzano (P.A. Bolzano): 291 Napoli (Campania): 258 Como (Lombardia): 256 Varese (Lombardia): 234 Firenze (Toscana): 214 Lucca (Toscana): 179 Trieste (Friuli Venezia Giulia): 177 Novara (Piemonte): 150 Udine (Friuli Venezia Giulia): 145 Forlì-Cesena (Emilia Romagna): 144 Massa Carrara (Toscana): 143 Pescara (Abruzzo): 138 Aosta (Valle d’Aosta): 136 Perugia (Umbria): 129 Macerata (Marche): 128 Ravenna (Emilia Romagna): 124 Cuneo (Piemonte): 119 Vercelli (Piemonte): 113 Belluno (Veneto): 109 Catania (Sicilia): 108 Pisa (Toscana): 101 Savona (Liguria): 100 Pistoia (Toscana): 100 Biella (Piemonte): 96 Bari (Puglia): 95 Foggia (Puglia): 91 Asti (Piemonte): 90 Imperia (Liguria): 76 Verbano-Cusio-Ossola (Piemonte): 76 Sondrio (Lombardia): 74 Siena (Toscana): 73 Arezzo (Toscana): 71 Caserta (Campania): 65 Salerno (Campania): 65 La Spezia (Liguria): 65 Sassari (Sardegna): 63 Terni (Umbria): 63 Lecce (Puglia): 62 Grosseto (Toscana): 60 Livorno (Toscana): 59 Ferrara (Emilia Romagna): 58 Avellino (Campania): 56 Pordenone (Friuli Venezia Giulia): 54 Prato (Toscana): 53 Brindisi (Puglia): 52 Frosinone (Lazio): 49 Reggio di Calabria (Calabria): 46 Chieti (Abruzzo): 41 Palermo (Sicilia): 40 Fermo (Marche): 36 Teramo (Abruzzo): 31 Viterbo (Lazio): 31 Rovigo (Veneto): 28 Cosenza (Calabria): 27 Cagliari (Sardegna): 27 Campobasso (Molise): 25 Latina (Lazio): 23 Ascoli Piceno (Marche): 23 Barletta-Andria-Trani (Puglia): 23 Agrigento (Sicilia): 22 Crotone (Calabria): 21 Siracusa (Sicilia): 21 Nuoro (Sardegna): 20 L’Aquila (Abruzzo): 19 Gorizia (Friuli Venezia Giulia): 18 Taranto (Puglia): 17 Potenza (Basilicata): 16 Messina (Sicilia): 16 Catanzaro (Calabria): 14 Trapani (Sicilia): 14 Rieti (Lazio): 12 Enna (Sicilia): 8 Vibo Valentia (Calabria): 6 Sud Sardegna (Sardegna): 5 Matera (Basilicata): 4 Benevento (Campania): 4 Caltanissetta (Sicilia): 4 Ragusa (Sicilia): 4 Oristano (Sardegna): 2 Isernia (Molise): 0