Coronavirus, il Centro Sinistra Sora: «Uniti ce la faremo»

«Abbiamo letto il comunicato rilasciato dal consigliere comunale Luca Di Stefano, capendo che è il caso di chiarire il motivo per cui il Governo ha deciso di trasferire immediatamente i 4,3 miliardi stanziati per il prossimo mese. Come teneva a precisare il Presidente del Consiglio Conte, lo Stato sta vivendo un momento in cui le risposte da parte della politica devono essere veloci, realizzabili nel giro di pochi giorni. La popolazione ha necessità giornaliere, soprattutto a livello alimentare, che necessitano di avere risposte nel brevissimo termine.

In ragione di ciò, l’anticipo dei 4.3 miliardi già stanziati, è stato il canale più veloce per convogliare i soldi sugli amministratori locali. Soldi già predisposti e pronti all’uso, che non necessitano di “essere trovati”, ma che sono già concepiti con lo scopo salvaguardare gli interessi della fetta di popolazione più bisognosa. A ciò sono stati aggiunti altri 400 milioni ai quali si sommano altri 20 milioni stanziati dalla Regione Lazio, che seppur pochi in relazione agli indigenti, sono un segnale vero e concreto, che lo Stato c’è, che non lascia nessuno indietro.

Noi del Centro sinistra Sora riteniamo che sia da elogiare quanto di buono sta compiendo il Governo e la Regione, ed invitiamo, come già sta facendo, l’amministrazione cittadina ad elargire nel più breve tempo possibile i corrispettivi a tutti i bisognosi. Vogliamo concludere il nostro comunicato ringraziando tutti coloro che nonostante questo periodo di crisi, stanno continuando a lavorare per garantire i servizi necessari al bene comune, consci che senza di loro questo periodo sarebbe stato molto più difficile da sopportare. Forza Sora, uniti ce la faremo».

Centro Sinistra Sora