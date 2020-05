«Sono 3.637 gli attuali casi positivi COVID-19 nella Regione Lazio. Di cui 2.459 sono in isolamento domiciliare, 1110 sono sono ricoverati non in terapia intensiva, 68 sono ricoverati in terapia intensiva. 662 sono i pazienti deceduti e 3259 le persone guarite. In totale sono stati esaminati 7.558 casi».

Lo ha comunicato oggi pomeriggio la Regione Lazio sui propri canali social.