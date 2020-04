Coronavirus, nessun nuovo contagio a Sora. Il Sindaco lancia la “raccolta di supporti informatici”

Nella consueta diretta streaming dal Comune di Sora, il Sindaco Roberto De Donatis ha riferito alla cittadinanza che nelle 24 ore precedenti non sono stati certificati nuovi pazienti positivi al Coronavirus. A seguire, il primo cittadino ha spiegato ai sorani le modalità di una nuova importante iniziativa che mira alla raccolta di supporti informatici da regalare a chi non ne dispone (soprattutto minorenni per lezioni on-line) previa formattazione.



SITUAZIONE SANITARIA

Ambito Nazionale

Nella giornata di ieri, 2 aprile 2020, nonostante i decessi siano stati più di 760, numero importante, in considerazione delle derivazioni della dinamica del contagio, si registrano però dei consolidamenti dei trend analizzati, avendo come fonti quelle più attendibili, ovvero la protezione civile e i dati dei media nazionali. Il dato più importante relativo alla giornata di ieri 2 aprile, è sui nuovi contagi che si sono attestati a 2477, numero inferiore rispetto ai 2937 contagi registrati il 1 aprile: quindi i nuovi contagi ammontano a 500 in meno.

L’aspetto più importante concerne però lo svolgimento di nuovi tamponi ieri effettuati su tutto il territorio nazionale, da confrontare con quelli della giornata precedente. Su 38.809 nuovi tamponi, più di cinquemila rispetto al giorno precedente, vi è stato un numero di 500 casi in meno di nuovi contagi. Questo dato certifica e fa emergere un aspetto positivo; nonostante infatti l’estensione degli screening su un maggior numero di cittadini facesse presagire a un aumento dei casi positivi, dai test effettuati si registra una diminuzione dei positivi. Considerevole è anche il numero dei guariti, 1431 sono infatti i casi usciti dal percorso di terapia. Il numero dei ricoverati in terapia intensiva su tutto il territorio nazionale è di 18, numero che consente al sistema sanitario nazionale, dalle strutture al personale sanitario, di respirare.

Ambito Locale

Regione Lazio, prosegue il trend positivo in ragione di 169 nuovi casi. Provincia di Frosinone, il numero dei nuovi casi è 10 mentre i guariti salgono a 29. Città di Sora, nessun nuovo caso di contagio. Il numero di casi certificati, che viene fuori da un rapporto informativo costante con la Prefettura e i servizi dell’ASL, è ZERO. Quindi rimane stabile a 32 il conteggio dei casi, le cui dinamiche ribadiamo sono perimetrate a cluster familiari. Questo conferma l’efficacia delle misure restrittive messe in atto, nei modi e nei tempi che auspicavamo. Tuttavia la guardia deve rimanere alta, come conferma l’Assessore regionale in un’intervista rilasciata a un quotidiano locale.

Raccomandazioni alla cittadinanza e sanzioni

Ci sono state segnalate pessime abitudini relativamente all’abbandono di guanti e mascherine in varie zone della città, in particolare presso i parcheggi dei supermercati. Finora l’ammenda è pari a 165 euro ma questo Comune è intenzionato a far aumentare tale importo. Guanti e mascherine devono essere collocate nel mastello del residuo, nel caso poi si presuma di essere positivi è bene riporre guanti e mascherine in un altro sacchetto chiuso da collocare nel mastello dell’indifferenziato.

Raccolta dei supporti informatici

È aperta una raccolta di tablet, pc, computer usati per i meno fortunati per consentire la teledidattica.

Per i donatori e per chi ne ha bisogno, si può contattare l’Ufficio Relazioni con il Pubblico al numero 0776 828219.

I donatori devono lasciare nome, cognome, indicando la disponibilità del materiale informatico.

I beneficiari dell’iniziativa invece devono fornire il nome e cognome e dati per poter essere ricontattati. Si precisa che i dispositivi prima di essere donati verranno formattati se ciò non fosse stato effettuato dai donatori.

Celebrazioni Pasquali

L’Associazione 360 gradi, vista la situazione di emergenza, in collaborazione con il Comune e la Protezione Civile, installerà nel rispetto delle direttive e delle misure di sicurezza previste, le tre tradizionali croci sull’area sovrastante Piazza Mayer Ross. A questa associazione e ai volontari vanno i più sentiti ringraziamenti. Le croci, illuminate scenograficamente negli orari serali, saranno visibili dal 9 al 13 aprile, ovvero dal Giovedì Santo sino al Lunedì dell’Angelo. Sarà possibile tuttavia per tutti i cittadini sorani ammirare le croci, grazie alle foto che pubblicheremo sui nostri canali istituzionali.

La sintesi della live del Sindaco del 03/04/2020 è a cura dello Staff del Sindaco