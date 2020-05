Coronavirus: oggi nel Lazio 39 nuovi casi, uno dei quali in provincia di Frosinone. La ripartizione territoriale

Si è svolta oggi pomeriggio, alla presenza dell’assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato l’odierna videoconferenza della task-force regionale per il COVID-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere e Policlinici universitari e ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

«Oggi – ha dichiarato D’Amato – registriamo un dato di 39 casi positivi nelle ultime 24h e di questi 19 a Roma. Il numero dei guariti nelle ultime 24h è cresciuto di 117 unità e si confermano circa il triplo dei nuovi positivi. Non bisogna abbassare la guardia e mantenere tutte le misure di sicurezza. Il modello Lazio che stiamo mettendo in campo attraverso l’integrazione dei test sierologici e i tamponi sta funzionando. Circa il 30% dei positivi è asintomatico e questo significa che il sistema è in grado di andare a scovare anche i casi più complessi come appunto gli asintomatici. I decessi sono stati 6 nelle ultime 24h, mentre continuano a crescere i guariti che sono arrivati a 3.031 totali e i tamponi totali eseguiti sono stati circa 210 mila e nelle ultime 24 sono stati processati al COVID Center del Campus Bio-Medico 129 tamponi per la Val D’Aosta».

La situazione nelle Asl e A.O:

Asl Roma 1 – 10 nuovi casi positivi. 31 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Proseguono i test per l’indagine sierologica sul personale sanitario, medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e farmacisti;

Asl Roma 2 – 4 nuovi casi positivi. 4 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Proseguono i test per l’indagine sierologica sul personale sanitario, medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e farmacisti;

Asl Roma 3 – 5 nuovi casi positivi. 24 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Proseguono i test per l’indagine sierologica sul personale sanitario, medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e farmacisti;

Asl Roma 4 – Non si registrano nuovi casi positivi. Proseguono i test per l’indagine sierologica sul personale sanitario, medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e farmacisti;

Asl Roma 5 – 1 nuovo caso positivo. 16 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. 400 i test di sieroprevalenza eseguiti sul personale sanitario: 1 positivo in attesa di tampone;

Asl Roma 6 – 15 nuovi casi positivi, la maggioranza riferibili al cluster della clinica Villa dei Pini di Anzio. Deceduta una donna di 79 anni. 29 le persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Partiti oggi i test per l’indagine sierologica sul personale sanitario, medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e farmacisti;

Asl di Latina – 3 nuovi casi positivi. 0 decessi. 17 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Partiti oggi i test per l’indagine sierologica sul personale sanitario, medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e farmacisti e forze dell’ordine;

Asl di Frosinone – 1 nuovo caso positivo. 0 decessi. 5 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. 670 i test di sieroprevalenza eseguiti: 3 positivi ma 0 positivi al tamponi;

Asl di Viterbo – Non si registrano nuovi casi positivi. 2 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. 1.960 i test di sieroprevalenza eseguiti: 17 positivi alla sieroprevalenza e 1 positivo al tampone;

Asl di Rieti – non si registrano nuovi casi positivi. 0 decessi. 9 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Proseguono i test per l’indagine sierologica sul personale sanitario, medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e farmacisti. Domani partono i test di sieroprevalenza sul personale dei vigili del fuoco;

Policlinico Umberto I – 79 pazienti ricoverati di cui 6 in terapia intensiva. 3 pazienti sono guariti. 0 decessi. 947 test di sieroprevalenza sui dipendenti: 4 positivi ma 0 positivi al test per tamponi;

Azienda ospedaliera San Camillo – Non si registrano nuovi casi positivi in accesso al pronto soccorso nelle ultime 24 ore. 3.037 test di sieroprevalenza su personale sanitario: 47 positivi (1,6%), 1 solo positivo al tampone;

Azienda sanitaria Sant’Andrea – 3 pazienti sono guariti. Conclusa l’indagine di sieroprevalenza sul personale sanitario: 2.236 test di sieroprevalenza eseguiti sul personale sanitario: 2,7% di positività;

Azienda Ospedaliera San Giovanni – Non si registrano nuovi casi positivi in accesso al pronto soccorso nelle ultime 24 ore. 543 test di sieroprevalenza sui dipendenti: 1,6% 0 positivi tampone.

Policlinico Gemelli: 68 pazienti ricoverati al Covid Hospital Columbus di cui 10 in terapia intensiva.

Policlinico Tor Vergata: 53 pazienti ricoverati di cui 5 in terapia intensiva. 1 decesso.

Ospedale Pediatrico Bambino Gesù: 4 i bambini ricoverati al Centro Covid di Palidoro. Continua l’attività di consulenza per i pediatri regionali ospedalieri e di libera scelta (fino sono 173 quelli che hanno usufruito del servizio). Pronti a riaprire gli ambulatori specialistici come da indicazioni della Regione.

Ares 118: Operativo al numero verde 800.118.800 il servizio di assistenza psicologica per i cittadini.

Policlinico Campus Biomedico di Roma: Sono stati processati 129 tamponi della Regione Valle D’Aosta. 23 pazienti ricoverati al Covid Center Campus Biomedico di cui 13 in terapia intensiva.