Cotral: dal 30 giugno attiva la corsa Sora-Terracina. Partenza alle 8:30, ritorno alle 17:30

Giancarlo Righini, assessore al Bilancio, alla Programmazione economica e all’Agricoltura della Regione Lazio, ha annunciato l’introduzione di una nuova corsa del trasporto pubblico Cotral tra Sora e Terracina, attiva da lunedì 30 giugno.

«L’attivazione di una corsa aggiuntiva è davvero un’ottima notizia per i cittadini della zona», ha dichiarato Righini, sottolineando come gli orari siano stati pensati per garantire l’intera giornata al mare. La partenza da Sora è prevista alle ore 8.30, con arrivo a Terracina alle 9.50. Il ritorno è fissato alle 17.30 con arrivo a Sora alle 19.20.

«Ringrazio il presidente Francesco Rocca, l’assessore ai Trasporti Fabrizio Ghera e il presidente di Cotral, Manolo Cipolla, per aver dato seguito alle istanze del territorio da me rappresentate», ha aggiunto Righini, «offrendo un importante servizio per il periodo estivo a chi non dispone di un mezzo proprio per raggiungere il mare».