Covid: in Abruzzo, “grazie” a Seneca Air, il Comune di Bussi sul Tirino è risultato il migliore d’Italia

Il sindaco di Bussi sul Tirino, Salvatore Lagatta, ha visto giusto! Da Settembre 2020 ha intrapreso iniziative di prevenzione per il trattamento delle scuole dell’infanzia, primaria, secondaria e dell’edificio municipale, dando risalto alla sicurezza dei propri dipendenti e dei cittadini utenti.

Comune, palestre, farmacie: Bussi è rimasta immune con nessun caso di Covid nelle aree trattate per tutto il periodo pandemico. Il risultato è stato possibile grazie a una scelta brillante:

l’utilizzo e il rispetto di norme igieniche basiche;

l’insieme di azioni innovative, come l’utilizzo in tutte le entrate/uscite di tunnel sanificanti, dotati di termoscanner e videocamere ispettive abbinate ad apposite APP, per controllare lo stato di salute delle persone in tempo reale prima dell’ingresso in ogni edificio;

la sanificazione shock periodica abbinata al mantenimento notturno e diurno con macchine che utilizzano atomizzare sostanze naturali, sia per contrastare le cariche batteriche e virulente sia alzare le difese immunitarie delle persone che soggiornano abitualmente gli edifici;

L’utilizzo di “piante officinali”, con tutti i benefici che ne derivano, è stata la scelta vincente.

L’azienda che si è occupata e si sta ancora occupando di sanificare tali strutture, è la Seneca Air di Sora, che di recente, allo SMAU di Milano, ha conquistato il premio “innovazione tecnologica“, La costanza e professionalità dei collaboratori, ha permesso il conseguimento del prestigioso risultato di Bussi: “NESSUN CASO COVID” in tutte le strutture e ambienti da loro trattati.

Un plauso all’amministrazione comunale per la strategia rivelatasi vincente e, naturalmente, alla Seneca Air per il lavoro e le scelte di applicare sistemi di prevenzione naturali per la tutela delle persone e dell’ambiente.

“Sicurezza” è la parola d’ordine dei nostri giorni.

La qualità dell’aria è fondamentale non solo all’aperto ma anche in luoghi chiusi come uffici, supermercati, poste, banche e scuole, luoghi nei quali è costante il contatto con il pubblico e altre utenze.

Nelle scuole, le procedure di prevenzione e sicurezza sono essenziali per il proseguimento delle attività didattiche in presenza, soprattutto in questo delicato periodo. A tal proposito, è stata esemplare la scelta effettuata dal Comune di Bussi sul Tirino per ciò che riguarda proprio complesso scolastico.

In questo ìpiccolo comune italiano della provincia di Pescara, che ospita nelle proprie scuole circa 400 studenti, si sono registrati zero contagi e le lezioni si sono svolte senza alcuna interruzione durante l’anno scolastico 2020/2021. Questo brillante risultato è stato raggiunto non solo grazie al rispetto delle regole anti- Covid, ma anche attraverso il servizio di sanificazione ed igienizzazione/purificazione dell’aria in presenza umana proposti dalla Società Seneca Air.

In particolare, le procedure di sanificazione e purificazione dell’aria sono state adottate nella scuola dell’infanzia, nella scuola primaria, nella scuola secondaria, e in tutti quegli ambienti comuni come la scuola di danza e la palestra, nei quali è fondamentale garantire un corretto grado di salubrità per abbattere i rischi di contaminazione e contagio.

Igienizzare l’aria permette non solo di rendere più sicuri gli ambienti, ma anche di migliorare le condizioni di salute di coloro che vi sostano, intervenire sulla regolazione della temperatura dell’ambiente, della ventilazione e dell’umidità essenziali per il benessere dell’uomo.

Le strutture scolastiche del comune di Bussi sul Tirino sono state sottoposte ad un intervento di sanificazione shock eseguito nel rispetto delle norme anti-covid e con regolare rilascio del certificato di “Avvenuta Sanificazione ed il relativo attestato di igiene totale.

Il trattamento viene eseguito una volta al mese da tecnici specializzati, attraverso l’utilizzo del presidio medico chirurgico Reg.n. 18534 immesso in aria mediante macchine fog manuali. Questa particolare operazione viene effettuata solo a seguito di pulizia e detersione delle superfici, precedentemente e opportunamente eseguita dall’ente. A seguito della sanificazione shock si può rientrare in struttura dopo circa 40 minuti.

Il diffondersi dell’epidemia va fermato anche attraverso un servizio continuativo per una qualità dell’aria igienizzata e purificata, che Seneca Air effettua attraverso l’installazione di macchine che nebulizzano un principio attivo igienizzante a base oli essenziali e miscele derivanti da piante officinali specifiche, il tutto in presenza umana.

Il servizio di sanificazione shock e di mantenimento nelle strutture scolastiche di Bussi sul Tirino ha avuto inizio da settembre 2020 fino a conclusione dell’anno scolastico, ed è ripreso, visto il successo dell’anno precedente, con l’inizio di questo nuovo anno. Rispetto ai sistemi convenzionali, Seneca Air, attraverso un percorso di ricerca e di esperienze professionali nel campo, propone soluzioni uniche e all’avanguardia per il trattamento dell’aria.

Seneca Air, ad oggi, è l’unica azienda in Italia ad applicare il sistema della nebulizzazione che trasforma il principio attivo naturale in microparticelle secche volatili senza adduzione di acqua né alcool. Le particelle, in buona sostanza, si miscelano integralmente con le molecole presenti in atmosfera. Tale principio attivo prevede la presenza umana, anzi risulta essere terapeutico per l’uomo oltre ad essere un potente antibatterico di origine naturale.

Il sistema è programmato mediante l’utilizzo di un PLC per regolarne il funzionamento sia di giorno che di notte, garantendo un’igienizzazione completa per tutta la giornata. Il modello è ad impatto zero ed altamente personalizzabile, il che ne permette l’applicazione nelle più svariate situazioni. Il risultato ottenuto nel comune di Bussi sul Tirino è stata un’importante conferma del continuo lavoro di ricerca e innovazione con un sistema in costante miglioramento grazie all’esperienza sul campo.