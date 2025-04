Di Stefano mette Sora al centro del dialogo tra ANAS e Provincia: in agenda il potenziamento della viabilità

Sora torna al centro dell’attenzione nei piani di ammodernamento infrastrutturale della Provincia di Frosinone, grazie all’apertura al confronto da parte dell’amministratore delegato di ANAS SpA, Claudio Andrea Gemme. La risposta alla recente comunicazione del Presidente della Provincia, Luca Di Stefano, apre alla possibilità di un incontro mirato per approfondire le esigenze del territorio, con particolare focus sulla viabilità che interessa direttamente il comune di Sora.

«La messa in sicurezza della strada ANAS 749 “Sora-Cassino” rappresenta una priorità strategica», ha spiegato Luca Di Stefano. «È necessario pianificare il raddoppio delle corsie per potenziare il collegamento tra l’economia del mare e quella dell’entroterra».

Un’opera chiave per lo sviluppo

L’intervento sulla Sora-Cassino si inserisce in un disegno più ampio di riqualificazione viaria che punta a rendere più efficiente la connessione tra le aree interne della provincia e gli assi principali di traffico e sviluppo economico. Di particolare rilevanza anche il completamento della tratta Ferentino-Sora-Avezzano, che andrebbe a rafforzare l’accessibilità della città di Sora, trasformandola in un nodo strategico per i flussi commerciali e produttivi del territorio.

Verso un incontro operativo

Il confronto tra ANAS e Provincia avverrà nell’ambito di una nuova convocazione del Comitato per la Crescita e lo Sviluppo Sostenibile. In rappresentanza dell’ente nazionale parteciperanno l’avv. Valeria Venuto, direttrice dei Rapporti Istituzionali, e l’ing. Marco Moladori, responsabile della Struttura Territoriale Anas del Lazio.

«Il nostro obiettivo è dare nuovo impulso allo sviluppo infrastrutturale, rendendo il territorio più competitivo e attrattivo per gli investimenti», ha concluso Di Stefano.