Elezioni in Emilia Romagna: il commento di Natalino Coletta

«I risultati del voto dell’Emilia Romagna dello scorso fine settimana non solo premiano la buona amministrazione del Presidente Bonaccini, ma confermano che in campagna elettorale non paga un certo stile aggressivo e demagogico che anche a livello locale cercano di emulare gli emergenti leader leghisti. Se è vero che l’Emilia Romagna rappresenta solo un campione di una parte d’Italia, è altrettanto innegabile che mesi di logorante dibattito lontano dalle problematiche concrete dei cittadini e di avvelenamento sistematico dei pozzi hanno prodotto uno scatto di orgoglio e partecipazione civica che si è tradotta in una massiccia affluenza alle urne.

Questo scatto in avanti riaggancia la sana politica al fare, all’analisi dei risultati amministrativi raggiunti che invece la forza politica Salviniana cercava di porre nell’angolo in Emilia così come in altri contesti locali. Molta strada c’è ancora da percorrere per mettere in sicurezza le amministrazioni locali alle prese con problemi strutturali e riallacciare un rapporto fiduciario minato dall’antipolitica e dalle estrema semplificazione. Tuttavia la grande performance del centrosinistra emiliano può essere un’opportunità per replicare un modello amministrativo che è a livello europeo un esempio di concretezza e serietà». È quanto dichiara Natalino Coletta, Consigliere comunale capogruppo di Rinnovamento democratico.