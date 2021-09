ELEZIONI SORA 2021 – Luca Cerqua: «Incrementare e migliorare la raccolta dei rifiuti»

«La raccolta differenziata rappresenta lo strumento principale per il riciclo e il recupero dei rifiuti. Dove la raccolta differenziata è effettuata correttamente porta vantaggi all’economia e all’ambiente generando un risparmio per i cittadini. E’ arrivato, per la Città di Sora, il momento di incrementare e migliorare la raccolta dei rifiuti.

La mia proposta è quella di mettere a disposizione della comunità e soprattutto nei tanti quartieri periferici e centrali una nuova tipologia di cassonetti: I cassonetti intelligenti. Una versione 2.0 dei bidoni della spazzatura che siamo abituati a trovare per strada. Il cassonetto intelligente è informatizzato al 100% ed è collegato alla centrale di smistamento rifiuti, che telecontrolla l’attività di raccolta dell’immondizia, definendo meglio anche il lavoro degli addetti per quanto riguarda lo svuotamento. possiedono dei sistemi di misura all’avanguardia e che prendono in considerazione una serie di fattori, ossia:

La temperatura

L’umidità

Il peso e il volume del materiale

Di solito, la raccolta dei rifiuti si effettua senza questi parametri. Invece, i cassonetti intelligenti riescono a registrare le misure, servendosi di Internet. Tutte le informazioni elaborate passano direttamente ai Centri di Raccolta. Sono dotati di un dispositivo smart che attraverso una card , il cittadino potrà aprirlo ed inserirci i rifiuti. Dotare i quartieri di Sora con questi cassonetti comporterebbe anche una minore circolazione dei camion per la raccolta che andrebbero solo nelle zone in cui non sono installati e soprattutto responsabilizzerà tutti noi cittadini ad una migliore cura verso l’ambiente e verso la raccolta.

Inoltre la card servirebbe per accumulare vantaggi ogni qualvolta verrà usata, essa sarà personalizzata come una vera e propria “scheda a punti”, registrerà l’attività del cittadino ogni volta che verrà utilizzata, per aprire i cassonetti, con l’obiettivo di ridurre l’imposizione sulla tassa dei rifiuti, creando una sorta di “Più ricicli, meno paghi”. Questa semplice proposta proietterà Sora nelle classifiche delle città che ottimizzano il sistema di raccolta differenziata contribuendo a migliorare l’ambiente».

Luca Cerqua, Candidato nella lista “Made in Sora” per Luca Di Stefano