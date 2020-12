ELEZIONI SORA 2021 – Natalino Coletta

La Yaris è ormai arrivata alla sua quarta generazione e, oltre ad essersi rifatta il look, è diventata un vero concentrato di energia e innovazione; pensate che non è solo ibrida ma è “l’ibrido migliore di sempre”.

Il suo nuovo motore Hybrid Dynamic Force® 1.5L con sistema Full Hybrid Electric da 116 CV spinge ancora più avanti la frontiera della tecnologia ibrida Toyota e offre una combinazione impareggiabile di prestazioni ed efficienza.

Grazie ad oltre 20 anni di esperienza, la batteria agli ioni di litio d un motore elettrico più potente, il sistema Full Hybrid Electric è in grado di immagazzinare e recuperare più energia così da ridurre i consumi e le emissioni. In più, grazie agli elevati livelli di coppia e potenza erogate, la nuova Yaris Hybrid offre un’accelerazione fluida e lineare.

Come tutte le grandi icone, Nuova Yaris Hybrid colpisce già dallo stile, prima di rivelare una storia sorprendente ed emozionante. Le linee sportive trasmettono una sensazione di energia e dinamismo, mentre l'innovativa piattaforma TNGA-B le conferisce molti dei vantaggi che già oggi caratterizzano le altre ibride Totota: maggiore stabilità e maneggevolezza, piacere di guida e design.

E con interni di qualità superiore, Nuova Yaris Hybrid si presenta come una city car inarrestabile anche sotto il profilo estetico e del comfort. Non solo bella ed efficiente ma anche sicura. Per Toyota la sicurezza non è un optional a pagamento, è un diritto e in quanto tale, è di serie su tutte le sue auto, ma Nuova Yaris Hybrid compie un’accelerazione anche in termini di sicurezza attiva e soluzioni tecnologiche.

Il sistema Toyota Safety Sense risulta infatti ancora più ricco e avanzato e, grazie all’introduzione dell’airbag centrale, Nuova Yaris Hybrid ospita a bordo i più alti livelli di sicurezza:

Riconoscimento Segnaletica Stradale,

Sistema Pre-Collisione con rilevamento notturno pedoni,

Sistema Pre-Collisione con rilevamento ciclisti,

Cruise Control Adattivo Intelligente,

Mantenimento attivo della corsia, assistenza alle intersezioni stradali, assistenza alla sterzata d’emergenza e abbaglianti automatici.

Conoscete un’altra auto che già nella versione di ingresso dispone di tutto questo? Nuova Yaris Hybrid ridefinisce il modo di concepire l’abitacolo, sia dal punto di vista della funzionalità dei comandi che del comfort. Gli interni sono realizzati con materiali premium, per un ambiente più piacevole e accogliente alla vista e al tatto.

Un design quindi più pulito e minimalista che riguarda anche la visualizzazione dei contenuti tecnologici, come l'Head-Up display proiettato direttamente sul parabrezza. Tutto questo per offrirti la sicurezza e il comfort che solo un assetto di guida perfetto può regalare.

Ma vogliamo parlare anche della tecnologia offerta?

Nuova Yaris ti porta nel cuore dell’innovazione grazie al sistema di Smartphone integration (sia per Apple che per Android), all’impianto audio JBL con 8 altoparlanti, all’Head up display a colori da 10’’, il caricabatterie wireless e il display multifunzione Toyota Touch 3. Insomma, a bordo della Nuova Yaris anche il più guidatore più esigente troverà tutto ciò di cui ha bisogno, in termini di sicurezza, comfort, prestazioni e tecnologia.

Ma le novità non finiscono qui!

I clienti Toyota possono essere sempre connessi alla loro auto grazie all’app MyT grazie alla quale è possibile comunicare con la propria auto e pianificare i viaggi, localizzare l’auto parcheggiata, ma anche ricevere informazioni sulla manutenzione. In più, grazie alla funzione Hybrid Coach si ha a disposizione un vero e proprio tutor dello stile di guida che fornirà preziosi consigli su come aumentare il tempo di guida in modalità elettrica e ridurre i consumi di carburante! Ovviamente la nuova Yaris non è solo ibrida, ma c’è sempre la classica motorizzazione 1.0 benzina che da anni soddisfa milioni di clienti.

TOYOTA WeHybrid

Insieme alla Nuova Toyota Yaris nasce anche WeHybrid, un programma rivoluzionario che rende ancor più evidenti e tangibili i vantaggi offerti dalla tecnologia Full Hybrid. Di cosa si tratta? Di un vero e proprio “ecosistema” completo di tecnologie e servizi, che ha l’obiettivo ultimo di favorire una mobilità sostenibile a zero emissioni, in cui il principale protagonista è proprio il cliente che utilizza la vettura. Il cliente, infatti, ha accesso ad una serie di benefici sia diretti (riduzione del costo di possesso) che indiretti (accesso ai servizi di mobilità integrata).

WeHybrid Insurance

Con la Nuova Yaris Hybrid, nasce l’assicurazione più semplice che c’è. Per tutti, indipendentemente dall’età, residenza anagrafica dell’assicurato e dalla classe di appartenenza assicurativa. Con Toyota, il costo dell’assicurazione dipende dal reale comportamento di guida dell’utilizzatore e non dal territorio di residenza.

WeHybrid Insurance offre una copertura RCA completa, il cui premio dipende esclusivamente dal chilometraggio percorso con il motore termico acceso. Infatti, il costo chilometrico, pari a soli 4 centesimi di euro (che diventano 5 attivando anche la copertura Kasko Collision in abbinamento alla RCA), non viene applicato ai chilometri percorsi con l’ausilio del solo motore elettrico che sono, appunto, interamente gratuiti.

Con WeHybrid Insurance, quindi, gli automobilisti che adotteranno uno stile di guida che massimizza l’utilizzo in elettrico, oltre a contribuire attivamente al contenimento di consumi ed emissioni, potranno conseguire dei benefici tangibili sul premio assicurativo e ridurre l’esborso finanziario: il premio infatti non viene pagato in anticipo, ma viene calcolato mensilmente in base alla percorrenza in EV.

Grazie all’evoluzione tecnologica del sistema Full Hybrid che equipaggia la Nuova Yaris, l’utilizzatore potrà ottenere risparmi significativi rispetto ad una polizza tradizionale.

WeHybrid Service

Elevate percorrenze in EV consentono di minimizzare non solo i consumi e le emissioni, ma anche l’usura di molti componenti della vettura e, quindi, il costo della manutenzione per il cliente. Questo è il motivo per il quale, grazie al programma WeHybrid Service, abbiamo deciso di rendere ancor più tangibili questi benefici.

Lo schema è semplice e prevede, a fronte del 50% di percorrenza chilometrica in modalità elettrica in un dato periodo, uno sconto base sulla manutenzione a partire dal primo tagliando. Sconto che aumenterà ulteriormente nel caso in cui la percentuale di percorrenza in modalità EV superi il 60%.

WeHybrid Challenge

Destinato a tutti coloro che acquisteranno la Nuova Yaris, dopo averla prenotata negli scorsi mesi, il WeHybrid Challenge rafforza il patto di fiducia con questi clienti, li rende ambasciatori della tecnologia Full Hybrid di Toyota, e portavoce di una nuova idea di mobilità integrata sul territorio.

In base alla percentuale di percorrenza in elettrico raggiunta, facilmente monitorabile grazie all’attivazione dei servizi connessi attraverso l’app MyT e migliorabile continuamente con i suggerimenti dell’Hybrid Coach, si potranno accumulare dei ‘crediti green’, convertibili in un voucher da spendere su KINTO GO, la piattaforma di mobilità integrata del Gruppo Toyota. Ad esempio, si potrà pagare il parcheggio o acquistare i biglietti per i mezzi di trasporto pubblico o per eventi in una delle 5000 città italiane coperte dal servizio.

Prima di chiudere, ricordiamo che con il programma di manutenzione Toyota for You è possibile estendere la grazia sulla tua Toyota fino a 10 anni, semplicemente effettuando la manutenzione regolarmente presso i nostri centri di assistenza. A questo punto, vi aspettiamo in salone per farvi conoscere da vicino la nuova Yaris Hybrid e tutto il resto della gamma Toyota!

Gruppo Jolly Automobili

Sede di Frosinone

S.S.156 Monti Lepini, Km 6.600 – Frosinone

Tel: 0775.1886430

Mail: info@gruppojollyautomobili.com

Sede di Sora

Via Baiolardo, 63 – Sora

Tel: 0776.851025

Mail: info.sora@gruppojollyautomobili.com

Sito web: www.gruppojollyautomobili.com